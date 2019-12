Empik Go – przyjemna i pożyteczna wartość dodana

Z wielu badań wynika, że dodatkowe profity są postrzegane przez pracownika jako coś ważniejszego niż prestiż firmy, czy nawet jej reputacja. Wśród pozapłacowych dodatków dla pracowników coraz większą popularnością cieszą się propozycje nawet niedrogie, ale trafiające w oczekiwania pracownika.

Dane dotyczące zaangażowania pracowników w obowiązki budują niepokojący obraz dla właścicieli firm. W Internecie bez trudu można znaleźć artykuły wg których aż 87 proc. polskich zatrudnionych nie angażuje się w pracę, a 14 proc. wręcz sabotuje swoje miejsce pracy. Z kolei People, krajowa agencja zatrudnienia działająca na rynku pracy od ponad 20 lat podaje, że dodatkowe profity są postrzegane przez pracownika jako coś ważniejszego niż prestiż firmy, czy nawet jej reputacja. Jeśli połączyć te dwie dane staje się jasne, dlatego ważne jest, by dodatkowe świadczenia pracodawcy nie tylko były, ale żeby trafiały w oczekiwania, a nawet gust zainteresowanych. Pozapłacowe dodatki dla pracowników powodują ożywienie wśród potencjalnych kandydatów do pracy podczas każdej rozmowy kwalifikacyjnej. Ożywienie jest zwykle wprost proporcjonalne do oczekiwań w tym zakresie. W dzisiejszych czasach firmy muszą szczególnie dbać o pracowników po pierwsze dlatego, by ci nie szukali zatrudnienia gdzie indziej, po drugie, by byli zmotywowani do wykonywania swoich obowiązków jak najbardziej efektywnie. Dobrze zmotywowany manager jest kluczem do sukcesu firmy – to oni ją właśnie tworzą, dlatego pracodawca powinien dokładać wszelkich starań, by pracownicy czuli się ważni i docenieni. Niestety, najbardziej znane i sprawdzone rozwiązania w dziedzinie benefitów są dziś traktowane bardziej jako oczywisty dodatek do pensji i nie tyle pracownicy nie zwracają uwagi na ich obecność, co na nieobecność. Mowa tu o takich profitach jak prywatna opieka medyczna czy karty sportowe.

Nieco innym typem pożytecznych i funkcjonalnych dodatków są różnego rodzaju szkolenia, czy kursy językowe. Te jednak są często bardziej zorientowane na podnoszenie kwalifikacji pracowników. Wprawdzie trudno przecenić ich znaczenie, jednak wymagają one od pracownika poświęcenia czasu, uwagi i energii. Oczywiście tego typu inicjatywy z pewnością mają pozytywny wpływ na pracownika i jego pozytywnej relacji do firmy. W dzisiejszych czasach, gdy coraz trudniej skusić pracownika wspomnianymi typami świadczeń, rośnie rola inicjatyw z pozoru małych, ale trafnych, funkcjonalnych wręcz praktycznych. Takie postrzeganie dodatków pozapłacowych otwiera zupełnie nowe możliwości w zakresie pomysłów na dodatkowe świadczenia. W dzisiejszych czasach zwracamy coraz większą uwagę na ekologię w różnych jej aspektach, więc przychylność pracownika mogą zyskać wszelkie inicjatywy typu segregowanie śmieci, oszczędność papieru i inne działania proekologiczne. Ciągle niewiele firm docenia znaczenie takich działań. Innym przykładem takich świadczeń, które można sklasyfikować w najwyższej kategorii, czyli połączeniu rozrywki i rozwoju jest zafundowanie pracownikowi dostępu do aplikacji Empik Go.

Daje ona dostęp do 25 tys. e-booków oraz 3,7 tys. audiobooków. Aplikacja jest też wzbogacona o dostęp do biblioteki podcastów, która zawiera zarówno materiały własne, jak i pochodzące z radia Tok.fm. Ponieważ idea słuchania ulubionych audycji bez względu na czas i miejsce zyskuje szybko rosnące grono entuzjastów, ta część zasobów dostępnych w aplikacji będzie stale powiększana. Z tych zasobów można korzystać praktycznie wszędzie. Poczynając od czasu spędzonego w drodze do pracy – w komunikacji, w aucie, w korku, przez prace domowe – zmywanie, prasowanie, sprzątanie, po spacery, zakupy, czy aktywność fizyczną - przy bieganiu czy treningu na siłowni. O przydatności takiego benefitu świadczy choćby to, że audiobooki są słuchane przez wszystkich. Najczęściej z tej formy dostępu do książek korzystają 30. i 40-latkowie (28 proc.) oraz ludzie młodzi w wieku od 18 do 29 lat (24 proc.). Choć Empik Go jest traktowane jako benefit, to może występować w wersji dostępnej na dwa urządzenia. Wówczas aplikacja może być udostępniona dzieciom i młodzieży – uczniowie chętnie skorzystają z bogatej biblioteki lektur szkolnych. Również najmłodsi docenią szeroką ofertę bajek w formie czytanej.

Wśród dorosłych audiobooki cieszą się największą słuchalnością podczas wypoczynku w domu (34 proc.) oraz podczas przemieszczania się, czyli w podróży autem lub komunikacją miejską. Pozostałe 34 proc. jest podzielone równo na tych, którzy słuchają podczas aktywności poza domem czyli bieganiu lub ćwiczeniu oraz przy pracach domowych. Jak widać Empik Go jest świetnie dopasowaną wartością dodaną dla każdego. Pozwala na czytanie lub słuchanie książek. Bo te lubią wszyscy, a na pewno wszyscy ci, o których chcą zadbać pracodawcy. Ewentualnie pracowników można podzielić na dwie kategorie: tych, którzy lubią książki i tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że je lubią. Nie da się ich nie lubić choćby dlatego, że wśród nich każdy znajdzie coś dla siebie. Empik Go jest idealną propozycją jako pozapłacowe świadczenie dla pracownika. To nowa definicja hasła „benefit”, które składa się dwóch elementów. Bene-fit – w wolnym tłumaczeniu funkcjonalnym, które oczywiście nie ma nic wspólnego z leksykalnym – świadczenie dobrze dopasowane. To właśnie Empik Go.

60 sekund biznesu: W Polsce sięgajmy po rzeczy polskie