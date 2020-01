Empik Premium dla biznesu

Premium jako premia

Empik wczoraj i dziś



Usługa Empik Premium została uruchomiona w drugiej połowie sierpnia 2019 r. Generalna zasada działania programu z punku widzenia użytkownika jest bardzo prosta – klienci po wykupieniu usługi uzyskują dostęp do unikalnego zestawu korzyści dostępnych tylko dla nich, w tym do produktów w niższej cenie. Rabaty dotyczą większości produktów w ofercie Empiku, dostępnych zarówno w salonach Empik, jak i na Empik.com, z wyjątkiem niektórych grup towarów takich jak prasa czy elektronika. Dla członków programu przewidywane są dodatkowe okazjonalne zniżki, a co dwa tygodnie oferowane są tzw. hity cenowe, na które rabat może wynieść nawet do 50 proc.







Bardzo istotnym elementem Empik Premium jest to, że jego subskrybenci mogą korzystać ze sporej części zasobów multimedialnych dostępnych dla użytkowników Empik Go (szerzej na temat Empik Go pisaliśmy w tekście: Empik Go – przyjemna i pożyteczna wartość dodana). W praktyce kilkanaście tysięcy tytułów audiobooków i ebooków dostępnych w Empik Go, jest bezpłatnie dostępna w ramach Empik Premium. To nie koniec benefitów – korzystając z usługi Empik Premium klienci mają dostęp do przedsprzedaży i zniżek przy zakupie biletów na imprezy kulturalne oraz stałej zniżki do kin sieci Helios.



Jak twierdzą architekci usługi Empik Premium, lista jego benefitów będzie się jeszcze powiększała. Jednak już teraz zwraca uwagę zastosowanie w praktyce idei sprzedaży omnichannelowej, czyli takiej, w której połączonych jest kilka kanałów. Klienci mogą dokonywać zakupów w salonach, przez internet, czy w Marketplace, a zniżki i rabaty naliczają się automatycznie.







Klient może robić zakupy za pośrednictwem komputera, tabletu czy smartfona w dowolnej chwili. Wszystkie produkty są na wyciągniecie ręki. Klienci coraz częściej decydują się na zakupy z poziomu aplikacji. Odbiorcy Empiku zyskali też ostatnio zupełnie nowe rozwiązanie – Empik Premium. Dzięki niemu zyskują najszerszy pakiet benefitów we wszystkich kanałach. Dla firm Empik Premium to świetny pomysł na dodatki pozapłacowe dla pracowników czy nagrody w promocjach prosprzedażowych.Dostęp do bogatej oferty Empiku z, darmowa dostawa, a także pakiet tysięcyto tylko niektóre benefity Empik Premium. Dzięki premii w postaci subskrypcji to pracownik sam decyduje, z czego będzie korzystał – co odpowiada jego zainteresowaniom czy pasjom, które chce rozwijać. Pracownicy docenią także zniżki do kin, przedsprzedaże biletów na koncerty wczy, znany jako cashback, zwrot części środków za zakupy przekazywany automatycznie na konto klienta w Empik.com.Największy polski autorytet w dziedzinie piłki nożnej, Kazimierz Górski, zapytany jaką przyjmie taktykę w meczu powiedział: trzeba strzelić jednego gola więcej, niż drużyna przeciwna. Pod tym oczywistym hasłem krył się z pewnością i wielki wysiłek związany z przygotowaniami zawodników, jak i skomplikowane ustalenia taktyczne. Podobnie jest w przypadku Empiku. Za prostą ideą, polegającą na zaoferowaniu klientowi jak najszerszego wachlarza produktów w jednym miejscu, stoi skomplikowana strategia informatyczna i logistyczna. Ale ten wysiłek, jak widać, się opłaca.Firma zastosowała synergiczne połączenie standardowych narzędzi, takich jak skuteczna reklama i polityka cenowa, ze stale poszerzającym się portfolio oraz systemami abonentowymi. Jaki jest skutek? Udziały Empiku w rynku konsekwentnie rosną.Marka, która zaczęła działalność ponad 70 lat temu jako Klub Międzynarodowej Prasy i Książki tworzy obecnie sieć ponad 270 salonów oraz sklep internetowy oferujący ponad 2 mln produktów – a oferta ciągle się rozwija. Jednocześnie stale rośnie udział platformy e-commerce, która obecnie odpowiada za jedną trzecią przychodów firmy. Jak wspomnieliśmy Empik ma rozwiązanie, dzięki któremu zarówno powiększa bazę odbiorców, jak i zakres ich zakupów, oferując coraz szerszą ofertę produktów i usług, a dodatkowo zachęcając do ich zakupu przez systemy bonusów i subskrypcji. Ewolucja w tym zakresie trwa od lat.– powiedział Adam Chudzik, Head of B2B commerceWarto przypomnieć, że Empik Premium to część oferty kierowana m. in. do biznesu. Tym, które poszukują atrakcyjnych rozwiązań w ramach dodatków pozapłacowych dla pracowników. Nic dziwnego, wyznaczający trendy Empik świetnie wpasowuje się w formułę nowoczesnej firmy. Omnichannel, czyli wielokanałowość, docenia nie tylko współczesny cyfrowy klient, ale także przedsiębiorca.