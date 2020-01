Empik Premium dla biznesu

Dostęp do bogatej oferty Empiku z wyjątkowymi zniżkami i ofert specjalnych , darmowa dostawa, a także pakiet tysięcy audiobooków i ebooków w ramach Empik Go to tylko niektóre benefity Empik Premium. Dzięki premii w postaci subskrypcji to pracownik sam decyduje, z czego będzie korzystał – co odpowiada jego zainteresowaniom czy pasjom, które chce rozwijać. Pracownicy docenią także zniżki do kin, przedsprzedaże biletów na koncerty w Empik Bilety czy, znany jako cashback, zwrot części środków za zakupy przekazywany automatycznie na konto klienta w Empik.com.

Klient może robić zakupy za pośrednictwem komputera, tabletu czy smartfona w dowolnej chwili. Wszystkie produkty są na wyciągniecie ręki. Klienci coraz częściej decydują się na zakupy z poziomu aplikacji. Odbiorcy Empiku zyskali też ostatnio zupełnie nowe rozwiązanie – Empik Premium. Dzięki niemu zyskują najszerszy pakiet benefitów we wszystkich kanałach. Dla firm Empik Premium to świetny pomysł na dodatki pozapłacowe dla pracowników czy nagrody w promocjach prosprzedażowych.

- _Nasze podstawowe zadanie to przede wszystkim bardzo dokładne określenie, czego oczekuje współczesny, cyfrowy klient i z jakich kanałów chętnie skorzysta. Aby zapewnić sukces długofalowo, musimy również przewidzieć przyszłe preferencje klientów. Dlatego stworzyliśmy nowatorską platformę Marketplace, następnie Empik Go i usługi subskrypcyjne. Teraz uruchomiliśmy program Empik Premium, który łączy wszystkie nasze usługi, ale też ma ekskluzywne propozycje _– powiedział Adam Chudzik, Head of B2B commerce

Warto przypomnieć, że Empik Premium to część oferty kierowana m. in. do biznesu. Tym produktem najbardziej interesują się działy HR, które poszukują atrakcyjnych rozwiązań w ramach dodatków pozapłacowych dla pracowników. Nic dziwnego, wyznaczający trendy Empik świetnie wpasowuje się w formułę nowoczesnej firmy. Omnichannel, czyli wielokanałowość, docenia nie tylko współczesny cyfrowy klient, ale także przedsiębiorca.

Empik Premium – więcej i taniej

Usługa Empik Premium została uruchomiona w drugiej połowie sierpnia 2019 r. Generalna zasada działania programu z punku widzenia użytkownika jest bardzo prosta – klienci po wykupieniu usługi uzyskują dostęp do unikalnego zestawu korzyści dostępnych tylko dla nich, w tym do produktów w niższej cenie. Rabaty dotyczą większości produktów w ofercie Empiku, dostępnych zarówno w salonach Empik, jak i na Empik.com, z wyjątkiem niektórych grup towarów takich jak prasa czy elektronika. Dla członków programu przewidywane są dodatkowe okazjonalne zniżki, a co dwa tygodnie oferowane są tzw. hity cenowe, na które rabat może wynieść nawet do 50 proc.

Bardzo istotnym elementem Empik Premium jest to, że jego subskrybenci mogą korzystać ze sporej części zasobów multimedialnych dostępnych dla użytkowników Empik Go (szerzej na temat Empik Go pisaliśmy w tekście: Empik Go – przyjemna i pożyteczna wartość dodana). W praktyce kilkanaście tysięcy tytułów audiobooków i ebooków dostępnych w Empik Go, jest bezpłatnie dostępna w ramach Empik Premium. To nie koniec benefitów – korzystając z usługi Empik Premium klienci mają dostęp do przedsprzedaży i zniżek przy zakupie biletów na imprezy kulturalne oraz stałej zniżki do kin sieci Helios.