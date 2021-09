Empik wprowadził w swoich salonach ''Ciche Godziny''. To pomoc dla osób ze spektrum autyzmu

W trosce o tych, którym nadmiar i natężenie bodźców utrudniają zakupy, w dwa dni w tygodniu na dwie godziny w salonach Empik zostanie wyłączona muzyka i komunikaty głosowe. ''Ciche Godziny'' obowiązują bezterminowo od 23 września w każdy wtorek od 11.00 do 13.00 oraz w czwartki od 19.00 do 21.00. Ponadto osoby w spektrum autyzmu oraz ich opiekunowie po zgłoszeniu się do doradcy klienta, będą obsługiwani poza kolejnością.

Muzyka czy komunikaty głosowe w sklepach to elementy, na które większość z nas nie zwraca uwagi. Jednak dla osób w spektrum autyzmu mogą być barierami w codziennym funkcjonowaniu i sprawiają, że zakupy stają się ogromnym wyzwaniem. "Ciche Godziny' stanowią dla nich istotne udogodnienie i tworzą przyjazną przestrzeń do zakupów - mówi Monika Marianowicz, Menadżerka ds. PR&CSR w Empiku.