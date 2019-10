Escola w kryzysie. Gwarek Zabrze rozbił warszawskich juniorów

Czternaste miejsce w tabeli po jedenastu spotkaniach - nie tak miał wyglądać sezon w wykonaniu Escoli Varsovia, ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. Drużyna przeszła latem małą transformację kadrową i zespół niczym nie przypomina tego, który w zeszłym sezonie bił się o mistrzostwo CLJ U17.

- Możliwe, że to problemy mentalne. Z trenerem dużo rozmawiamy o taktyce i myśleliśmy, że jesteśmy gotowi na Gwarek. Na treningach wyglądamy zdecydowanie lepiej, ale nie jesteśmy w stanie tego przełożyć na boisko. Gramy piłką i dużo osób nam to mówi i za to chwali, ale jak przychodzi co do czego to w meczu brakuje nam skuteczności - powiedział po spotkaniu piłkarz Escoli Kacper Dzida.

Pierwsza połowa nie wyglądała najgorzej w wykonaniu polskiej "La Masii". Do przerwy przegrywali 0:1 po bramce z wątpliwego rzutu karnego, ale kilkukrotnie stwarzali zagrożenie na połowie rywala. Tego nie można już niestety powiedzieć o drugiej połowie spotkania. Escola rzadko kiedy była w stanie wejść na połowę rywala na dłużej niż 10 sekund, a groźnych strzałach nie było nawet mowy. Gwarek strzelił dwie bramki w dwie minuty i definitywnie zabił ten mecz.