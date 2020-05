Etapy odmrażania Warszawy. Miasto otwiera boiska, biblioteki i przedszkola. Co z placami zabaw i zoo?

Pandemia koronawirusa cały czas trwa, ale powoli zaczynamy wracać do normalności. Stołeczny ratusz poinformował, że w najbliższych dniach otwarte zostaną m.in. boiska, przedszkola oraz wszystkie biblioteki. Szczegóły w artykule poniżej.

Ośrodki sportowe ponownie otwarte Urząd Miasta poinfmorwał, że od czwartku, 14 maja zostaną otwarte ośrodki sportowe, których działalność dopuszczają rządowe wytyczne, a więc obiekty, funkcjonujące na otwartej przestrzeni - boiska piłkarskie, warszawskie Orliki i Syrenki (wielofunkcyjne obiekty sportowo-rekreacyjne), korty tenisowe, bieżnie oraz infrastruktura przyszkolna. Na skorzystanie z pływalni czy hal sportowych będziemy musieli jeszcze poczekać. – Powstały szczegółowe wytyczne, uwzględniające specyfikę dyscyplin i obiektów. Do ich przygotowania zaprosiliśmy warszawskie kluby sportowe. Projekt wytycznych został przesłany do GIS. Wskazaliśmy termin na ich zatwierdzenie, do 13 maja – wyjaśnia Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. Instrukcje dotyczą m.in. zorganizowania przez zarządców obiektów strefy przemieszczania się, aby uczestnicy i trenerzy rozpoczynający i kończący swoje aktywności fizyczne nie mieli ze sobą kontaktu lub kontakt ten był możliwie najbardziej ograniczony; ustalenia limitów osób, korzystających z kortu tenisowego, gdzie w tym samym czasie może przebywać nie więcej niż czterech uczestników i jeden trener, natomiast na bieżni lekkoatletycznej będzie obowiązywał jeden tor odstępu między uczestnikami.

Otwarcie żłobków i przedszkoli Rząd dopuścił możliwość otwarcia przedszkoli i żłobków od 6 maja. Warszawa ustaliła, że placówki zostaną otwarte ponownie 18 maja. Późniejszy termin otwarcia związany jest z odpowiednim przygotowaniem miejsc i zapewnieniem zarówno personelowi, jak i dzieciom bezpieczeństwa.

Nowe zasady w przedszkolu: 12 dzieci w jednej grupie

przyjęcia do grup w określonych godzinach

osoby przyprowadzające dzieci muszą dezynfekować ręce lub nosić rękawiczki jednorazowe oraz osłaniać usta i nos

w przestrzeni wspólnej będą mogli przebywać rodzice przy zachowaniu co najmniej 2 m dystansu.

czas pobytu będzie ograniczony do minimum

sale będą wietrzone co godzinę

dzieci będą pilnowane, aby często myły ręce

place zabaw będą dezynfekowane

Zgodnie z wynikami ankiet wysłanych do rodziców, do żłobków trafi 4500 dzieci, a do przedszkoli 15 401 na 63 500 dzieci, uczęszczających w tym roku szkolnym do placówek. Zgodnie z rekomendacją rządu w pierwszej kolejności do placówek przyjmowane będą dzieci osób, które walczą z epidemią (służba medyczna, służby mundurowe).

Miejskie biblioteki Biblioteki oraz punkty biblioteczne są stopniowo otwierane od poniedziałku, 11 maja. Łącznie takich miejsc jest 200. Placówki będą działały z zachowaniem wszystkich niezbędnych procedur sanitarnych, co oznacza ograniczenia w liczbie osób, przebywających na terenie biblioteki, brak wolnego dostępu do półek, oddzielne stanowiska do zwrotu i wypożyczenia książek, obowiązkowe rękawiczki i maseczki u osób korzystających z placówki, przegrody pleksi lub przyłbice dla pracowników. Miasto zapewni środki do dezynfekcji dla bibliotekarzy i czytelników. Czytelnie zostaną otwarte dopiero w IV etapie odmrażania gospodarki. Kiedy otwarcie zoo? Niestety na wycieczkę do ogrodu zoologicznego będziemy musieli jeszcze poczekać. Do odwołania nie można korzystać z ogrodów zoologicznych, placów zabaw oraz ogrodów jordanowskich w części, gdzie znajduje się plac zabaw lub urządzenia przeznaczone do zabawy dzieci.

Dlatego miasto czeka aż rząd zadecyduje, kiedy będzie można otworzyć warszawskie zoo.

- Jeśli będzie to możliwe, udostępnimy placówkę etapami – najpierw mieszkańcy i turyści będą mogli spacerować alejkami przy wybiegach dla zwierząt, które są na świeżym powietrzu. Dopiero w kolejnych etapach będziemy mogli otworzyć pawilony, takie jak słoniarnia czy ptaszarnia, a następnie organizować warsztaty i lekcje dla grup dzieci – czytamy w komunikacie na stronie miasta.