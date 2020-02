European Tattoo Show - wielkie święto tatuażu już w marcu!

Tattoo Konwent to cykl festiwali tatuażu. Od 2009 roku odbyło się aż 31 wydarzeń w 5 polskich miastach. 7 i 8 marca święto tatuażu zagości w podwarszawskim Nadarzynie. W Ptak Warsaw Expo pojawi się 1000 tatuatorów z całej Polski i zagranicy. - European Tattoo Show to nasz nowy projekt, w ramach którego chcemy promować scenę tatuażu na dwa sposoby. Zależy nam, by tak jak dotąd kreować pozytywny wizerunek tej sztuki wśród Polaków. Jak wiadomo, tatuaż przez lata nie miał na naszym podwórku zbyt dobrego PR-u, choć czujemy, że ogrom skutecznej pracy w tym zakresie został już wykonany – mówi Michał Nowakowski, organizator wydarzeń z cyklu Tattoo Konwent.

W Ptak Warsaw Expo stanie ogromna strefa wystawiennicza oraz multimedialna scena pokazowa, zaaranżowane zostaną przestrzenie tematyczne związane z tatuażem, sztuką, modą, motoryzacją czy lifestylem. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci i seminarium dla tatuażystów. – Zależy nam także, by promować polski tatuaż na scenie międzynarodowej pokazując bardzo wysoki poziom artystyczny naszych tatuatorów. Chcielibyśmy uczynić Warszawę miejscem, do którego artyści z całej Europy, będą przyjeżdżać na konwencje tak chętnie jak do Paryża, Brukseli czy Londynu. To nasz główny cel – dodaje Nowakowski.