Europejski Dzień Bez Samochodu za nami. Czy to ma realny wpływ na zmniejszenie ruchu na ulicach?

W środę (22 września) obchodziliśmy Europejski Dzień Bez Samochodów. W związku z tym, komunikacja miejska w Warszawie była bezpłatna. Oznacza to, że kasowniki w autobusach i tramwajach były zablokowane, a bramki w metrze otwarte. Władze miasta chcą w ten sposób zachęcić mieszkańców do zrezygnowania z samochodów. Takie rozwiązanie ma jednak swoich przeciwników. Część pasażerów uważa, że taki dzień nie ma sensu, bo jeśli ktoś ma bilet miesięczny to na tym jednym dniu niczego nie zyskuje. A czy faktycznie warszawiacy tak chętnie przesiadają się z samochodów na komunikację miejską?

Warszawiacy kontra Europejski Dzień Bez Samochodu

NaviExpert co roku sprawdza, na ile Europejski Dzień Bez Samochodu przekłada się na to, jak jeździ się po mieście i czy ma realny wpływ na skrócenie średnich czasów przejazdów po wybranych trasach.