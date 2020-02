Everest Run 2020 Warszawa. Bieg po schodach hotelu Marriott na szczyt

Everest Run 2020 Warszawa. Marriott Everest Run to jeden z najbardziej wysiłkowych biegów ze wszystkich organizowanych w Warszawie. Uczestnicy mają dobę na to, by pokać 42. piętra hotelu przez przynajmniej 65 razy. Dokładnie tyle wynosi wysokość największej góry świata, czyli Mount Everestu. Nie trzeba jednak na tym poprzestać - możecie wbiec dowolną liczbę razy i ustanowić rekord! Zdjęcia z tegorocznej edycji biegu w Warszawie znajdziecie w galerii.

Marriott Everest Run 2020 - zasady biegu

Organizator pokrywa jedynie częściowo zapotrzebowanie na napoje (woda i izotonik), zapewni też jeden ciepły posiłek. Warto więc mieć ze sobą proste przekąski i dodatkowe napoje, ale w przeciwieństwie do Everestu, butla tlenowa nie jest tu potrzebna. Mogą też się przydać spodenki, koszulki czy skarpetki na zmianę. Warto także zabrać zapasowe buty. Uczestnicy mogą korzystać z infrastruktury hotelowej, czyli pryszniców i basenu. Na pokonanie całej trasy mają 24 godziny. Na zmęczonych zawodników czeka specjalna sala, gdzie można się zdrzemnąć, ale zawodnicy muszą posiadać własny śpiwór czy karimatę.