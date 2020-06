Ewa Chodakowska na Instagramie zachęca do treningów i diety. Zobacz najnowsze zdjęcia

Ewa Chodakowska swoje konto na Instagramie wykorzystuje do promocji swoich planów treningowych oraz diet. Profil Ewy Chodakowskiej pełen jest zdjęć fit trenerki z wypracowanym ciałem. Nie brakuje także zdjęć jej klientem przed rozpoczęciem planu treningowego i diety oraz efektów tej pracy. Zobacz, jakie nowe zdjęcia dodala Ewa Chodakowska na Instagramie.

🔷 Zdjęcie 1

Misiu Miętowy.. TO OSTATNIA PROSTA 🥳 STUKNIJ PALCEM DWA RAZY W EKRAN, na znak DEKLARACJI, ze przyłączasz się na ten TYDZIEŃ ✅

No jak? Wytrwałaś? Jesteś? Czy sie wysypałaś gdzieś po drodze I ZACIERASZ MISOWE ŁAPKI na kolejne wyzwanie 💦

Przed nami PIĘKNA KOŃCÓWECZKA 🔜🔚 Oczy pełne wzruszeń...

no.. może na zdjęciu nie widać 😅

A już za TYDZIEŃ, ma swoj początek NOWE WYZWANIE 🥳🥳🥳

Wrzucam PLAN TRENINGOWY..

Wszystkie programy treningowe znajdziesz na www.BeActiveTv.pl ...

LAJFY znajdziesz tutaj i na fb ✅

Cmoooook i do jutra!

Widzimy się o 18:00 tutaj na INSTA 🔥🔥🔥

PON:

Początkujące i Zaawansowane

BEAUTY SHOT LAJF NA INSTA O 18:00

WTOREK:

Początkujące i Zaawansowane

BIKINI - 20 minut

Pokazuje dwie wersje zaawansowania - wybierz odpowiednią dla siebie

ŚRODA:

VOLUME

Początkujące drugie 20 minut - na macie

Zaawansowane pierwsze 20 minut - na stojąco

CZWARTEK:

Początkujące i Zaawansowane

SUKCES - POŚLADKI - 15 minut

SUKCES - BRZUCH - 15 minut

PIĄTEK:

Początkujące i Zaawansowane

SKALPEL 2 + LAJF NA INSTA O 18:00

SOBOTA:

Początkujące i Zaawansowane

DREAM BODY - CAŁOŚĆ

Pokazuje dwie wersje zaawansowania - wybierz odpowiednią dla siebie

NIEDZIELA : luźna szelka 🌴🌴

Czyli REGENERACJA 💆🏼‍♀️ i ŚWIĘTOWANIE ZAKOŃCZENIA WYZWANIA NOWA JA 🎉🎉

#chodagang #nowajazchodakowska 🔷 Zdjęcie 2

Stuknij palcem dwa razy w płaski brzuszek Klaudii.. zostaw dwa słowa gratulacji w komentarzu.. wejdź na Jej profil @klaudia_yosh i rzuć okiem na całą przemianę.. jeśli się z nią utożsamiasz, zaobserwuj Jej profil.. Otwórz się na drugiego człowieka i nie czaj się 😉 z tekstem „DOBRA ROBOTA” 🥰🥰🥰

Mój PROFIL to WASZ PROFIL ❤️ 1 z 5 zdjęć na moim profilu to WY 👑 Moje BOHATERKI i największe inspiracje i Wasze HISTORIE 🙌🏻🙌🏻🙌🏻

Dziś przedstawiam Ci METAMORFOZĘ KLAUDII 🥳🥳🥳 Klaudia wrzuciła dziś ten post, bardzo przejęta i roztrzęsiona..

Mogę sobie wyobrazić ile emocji kosztuje Was zestawienie zdjęć przedstawiających Waszą DROGĘ.. dlatego proszę KAŻDĄ Z WAS.. proszę Ciebie ❤️❤️❤️

Reaguj zawsze na zdjęcia METAMORFOZ 🤩 Każda z osób, które widzisz na takich fotkach, czeka na Twoja reakcje.. na miłe słowo.. na ogrom wsparcia ❤️

Tez będąc na ich miejscu czułabyś to samo 🥰

To ostatni tydzień naszego WYZWANIA NOWA JA 🥳🥳

Już za tydzien ruszamy z KOLEJNYM WYZWANIEM 🔥

Będzie ogień..

Przygotuj się 🤩🤩🤩

Będziemy korzystać z moich materiałów 💪🏻💪🏻💪🏻

Indywidualnie ułożoną DIETĘ BE DIET online, możesz zamówić na www.bediet.pl ..

•

Catering dietetyczny BE DIET CATERING zamówisz na www.bedietcatering.pl ..

•

Moje programy treningowe online zajdziesz na stronie www.BeActiveTv.pl - tu możesz wykupić dostep online do wszystkich moich programów..

Abonament możesz kupić na miesiąc, trzy miesiące ... lub na cały rok ❤️

lub programy treningowe na dvd dostępne w sklepie online na www.sklep.bebio.pl 💋 ❤️

#chodagang #metamorfozazewachodakowska #fajterka #misjachoda 🔷 Zdjęcie 3

Misiu miętowy .. Dawaj w komentarzu znać JAK SIĘ TRZYMASZ 🤩🤩🤩

Mam dla Ciebie ostatni PRZYKŁADOWY JADŁOSPIS naszego WYZWANIA „NOWA JA” ... wow.. na samą myśl oczy mi się szklą 😭😭😭 7️⃣ dni do końca WYZWANIA „NOWA JA” ..

ostatnie 7 dni WYZWANIA, które ruszyło na początku kwarantanny 13 marca..

Zapamiętam te date NA ZAWSZE 🙏🏻🙏🏻🙏🏻Zamkniemy ten czas 7️⃣5️⃣ treningami na żywo... taaaaaa! Muszę się zabrać za to podsumowanie 😅💦💦💦 już teraz pieje z zachwytu nad naszymi EFEKTAMI 🥳🥳🥳

Ostatnie 7 dni możesz potraktować jako rozgrzeweczkę przed kolejną treningową łobuzerką.. Nio!

NOWE WYZWANIE JUŻ GOTOWE - BĘDZIE MOOOOOOC 💥

PS. Jeśli chcesz żeby na czas końcówki wyzwania / ROZGRZEWKI, zaopiekował się Tobą dietetyk online, ułożył dietę adekwatnie do Twojego celu, wskakuj na www.BeDiet.pl i zamawiaj SPERSONALIZOWANĄ DIETE 🥰

Jeśli możesz sobie pozwolić na catering dietetyczny prosto pod Twoje drzwi, proszę bardzo.. www.BeDietCatering.pl do usług ❤️

•

#photo @mrs_kitchen_fairy @beraw_ewachodakowska 🔷 Zdjęcie 4

Co roku o tej porze mieszkam w greckim domku .. a w moich okularach odbija się lazur wody..

•

Rozglądam się wokoło i wiesz co? ..nie zamieniłabym tego widoku na nic❗️Sanok.. mój RAJ NA ZIEMI 🙏🏻

•

Obudziłam się dziś z kurami..

Zrobiłam o 8:00 trening w ogrodzie mojej Sisi..

Zjadłam śniadanie..

Pojechałam z całą FAMILIĄ na mecz sparingowy drużyny EKOBALL STAL SANOK 🔥🔥🔥 w której gra @alex.florczak .. (btw SZACUN ZA GRĘ w 30 stopniowym upale 🙌🏻)..

Powrót do domku..

Obiadek i kierunek Bieszczady..

Wizyta u Rodziców, a na koniec dnia ognisko 🥰🥰🥰

Ha! Takie WAKACJE WYGRYWAJĄ nawet z moją UKOCHANĄ GRECJĄ 🤩 #bieszczady #familytime 🔷 Zdjęcie 5

Pyszczku.. są rzeczy ważne i WAŻNIEJSZE.. wierze, ze zrozumiesz ❤️

KIERUNEK ➡️ SANOK

Misja ➡️ PRZYTULIĆ MOCNO TATĘ :)

Dziś w planie jest SKALPEL WYZWANIE z www.BeActiveTv.pl ..

Jako DODATEK zrób LAJFA sprzed TYGODNIA ❣️ który jest zapisany na moim INSTA .. jeśli nie widzisz tego lajfa, musisz koniecznie aktualizować swoją aplikacje w telefonie ☝🏻

Dziś na lajfie miała mi towarzyszyć moja dzielna @adafijal i TEAM LENIUSZKÓW.. w zeszłym tygodniu to Ada się wykręciła z planu, w tym tygodniu to ja bije się w pierś..

DO TRZECH RAZY SZTUKA ❤️

Mam prośbę.. wejdź do Ady na profil i zostaw Jej kilka słów wsparcia.. i zapewnij, ze predzej czy później JEJ POŚLADKI BĘDĄ MOJE 🥳🥳🥳

•

ADA!!! Za tydzień nie ma zmiłuj się 😅💦💦💦

#chodagang 🔷 Zdjęcie 6

Ludzie rezygnują z ZAPREZENTOWANIA SWOJEGO POTENCJAŁU w obawie przed krytyką...

•

TAKIE SMUTNE CZASY..

Tym bardziej smutne, ze na ŻYCZENIE..

SAMI SOBIE TO ROBIMY!

SAME SOBIE TO ROBIMY ..

Tak łatwo przychodzi nam dziś oceniać działania innych..

Tak łatwo przychodzi nam klasyfikować człowieka..

Ha! Bez mrugnięcia okiem oczekujmy NIEMOŻLIWEGO..

•

Jeśli ośmieliłeś się POKAZAĆ,

Jeśli ośmieliłaś się zaistnieć - nawet w swoim małym kręgu - to musisz świecić 24 godziny na dobę przykładem ..

musisz być idealna, albo GILOTYNA....

•

Słuchaj.. A gdybys to była TY?

A gdybys miała teraz stanąć „naga” przed milionowym tłumem.. obnażona ze swoich słabości.. z sytuacji w których pękłaś.. w których wszyskto wykrzyczałaś.. w których puściły Ci nerwy.. w których popełniłaś błąd.. upadłaś..

Tylko pomyśl..

Jak oceniłby Cię drugi człowiek,

gdyby oceniał Cię TYLKO PRZEZ PRYZMAT TEJ CHWILI?

Widział w Tobie tylko to co złe.. tej chwili ..

tylko to co słabe.. tej chwili..

Jak oceniłby Cię drugi człowiek

gdyby zapomniał, ze JESTEŚ TYLKO CZŁOWIEKIEM.. prawdziwym, ze swoimi wadami i zaletami..

dalekim od perfekcji..

takim samym jak on sam..

takim samym jak ona sama

Dlaczego TAK ŁATWO NAM DZIŚ OCENIAĆ,

oczekując od innych tego, czego sami nie śmielibyśmy oczekiwać od siebie?

Dlaczego tak łatwo nam przychodzi rzucanie kamieniami, bez cienia konsekwencji?

•

Niczym się nie różnimy..

My wszyscy ludzie..

NICZYM !!!

Mamy swoje lepsze i gorsze dni..

Jaśniejsze i ciemniejsze strony..

Każdy z nas, bez wyjątku, nie ma nic wspólnego z perfekcją ... albo każdy z nas jako człowiek jest perfect w swoich niedoskonałościach.. WYROZUMIAŁOŚCI ❤️

Bo kiedy wytykasz wskazujacym palcem drugiego człowieka i wystawiasz mu opinie, pozostałymi palcami wskazujesz SIEBIE...

•

Uważaj co po sobie zostawiasz..

Twoje słowo, Twój komentarz..

Twoja opinia.. ŚWIADCZY O TOBIE ..

Babeczki ..

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ ❤️

Podawajmy sobie dłoń..

Trzymajmy drabinę po której ktos się właśnie wspina.. tylko tak mamy szanse liczyć na wsparcie, kiedy same będziemy wchodzić na górę 🙏🏻

Kocham ! RÓB SWOJE ✊🏻

Choda

#photo by @stareoness For @viva_magazyn 🔷 Zdjęcie 7

Jesteś moją DUMĄ! Wizytówką mojej pracy.. niezbitym dowodem na to, ze KAŻDY MOŻE OSIĄGNĄĆ SUKCES 👑 Dziękuje każdej z Was za serce, energię jaką wkłada w efekty.. poczucie, ze MAM DLA KOGO TWORZYĆ, dodaje mi nieskończonej chęci do działania 🌪 Patrycja!! Kłaniam się 🙏🏻 „Cześć Ewa 😊

Chciałam Ci tylko napisać, że wyzwanie 90dni, jak dla mnie, to jeden z najlepszych Twoich projektów jaki mogłaś stworzyć 👍👍 Poraz kolejny do niego wracam💪

Moja wyjściowa waga była 79kg. Z dnia na dzień stwierdziłam, że szykuje się do zmian. Od jakiegoś czasu widzialam codzienne zdjecia koleżanki z Twoich treningów o 5 rano 😉 Widziałam jak się zmienia. Ile ma pozytywnej energii 💪 Pomyślałam, że spróbuję. Od tamtego dnia codziennie SKALPEL. Na pełnej mocy. Nie myślałam, że to możliwe, ale po trzech tygodniach naprawdę zobaczyłam różnicę. No i podjęłam wyzwanie. To był najlepszy krok jaki zrobiłam. Wybrałam każdą wersję dla zaawansowanych i w pocie czoła codziennie trening z planu 👍 Do tego zdrowe odżywianie, zero alkoholu, zero napojów gazowanych. Ze słodkości Twoje batoniki. Korzystałam też z wskazówek, które zamieszczalaś na profilu jeśli chodzi o gotowanie. I woda, woda, woda. Czuje się mega dobrze. Energia w górę o 100%. A po treningu o 1000% 😀

Nie ukrywam-->wytrwałość, samozaparcie i przede wszystkim cierpliwość. To jest ważne. Naprawdę nie byłam przekonana. Czy wytrwam. Ale czy bylo warto 😊

Na ten moment podjęłam poraz drugi wyzwanie i czuje, że to jest to 👍 Nie zatrzymuje się i pracuje dalej. Teraz to dla mnie wielka przyjemność i każdy dzień bez treningu jest dniem straconym 😊

U mnie to nie tylko zmiana cyferek na wadze. U mnie to zmiana stylu życia. Do jakiego namawiam każdego.

Każda z nas ma inną przemiane, każda inny organizm. U mnie było właśnie tak. Cieszę się, że czas nie był moim przeciwnikiem i chylę czoła przed dziewczynami, które potrzebowały na to więcej czasu, a pomimo to wytrwały 👍👍👏 Świadomość po co to robimy to podstawa😊 A czas? Czas wiadomo 🙂😊🌼 „

SWIEŻAKU ❤️ Ty tez dasz radę❣️Odsyłam Cię do moich materiałów 🤩

Indywidualnie ułożoną DIETĘ BE DIET online, możesz zamówić na www.bediet.pl •

Catering dietetyczny www.bedietcatering.pl ❤️ 🔷 Zdjęcie 8

Jeśli byłaś dziś ze mną zostaw w komentarzu „OBECNA” ... a ja Ci z miejsca GRATULUJE! Przytulam NAJ i spadam na 20 min HOT BODY ❤️❤️❤️ Robię FORMĘ ŻYCIA 😅💦 #chodagang #nowajazchodakowska 🔷 Zdjęcie 9

Proszę.. przeczytaj do końca i koniecznie stuknij palcem dwa razy w ekran... niech ten post zatoczy jak największe koło ❤️

•

Seniorzy mają szczególne miejsce w moim sercu.. pokornie godzą się na swój nierzadko ciężki los, o nic nie proszą..

•

„Samotność to taka straszna trwoga”

Serce mi pęka...

•

Kiedy patrze na osobę starszą, myśle o tym, ze ja.. i Ty tez, dożyjemy takiego wieku.. DAJ BÓG ..

Wyobrażasz sobie, być pozostawiona sama sobie? Wykluczona.. przezroczysta.. jakie to musi być smutne.. jakie tragiczne..

•

Dlatego wspieram z całych sił takie akcje!!

„DOBRE SŁOWA” to akcja SZLACHETNEJ PACZKI ❤️ w której seniorzy dzwonią na infolinie po to żeby PO PROSTU Z KIMS POROZMAWIAĆ..

Wyobrażasz sobie nie mieć nikogo, do kogo mogłabyś otworzyć usta...

Ech...

Mam nadzieje, ze i Ty dorzucisz ZŁOTÓWKĘ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

•

Codziennie z infolinią kontaktuje się wielu seniorów. Na początku rozmawiają z psychologiem, terapeutą, a następnie opiekę nad nimi sprawuje wolontariusz..

Taki wolontariusz ma pod opieką kilku, czasem jednego seniora, z którym kontaktuje się telefonicznie, rozmawia, nawiązują się cudowne relacje..

•

Zbiórka dostępna jest tutaj -

https://zrzutka.pl/telefon-dla-seniorow

•

#chodagang POKAŻMY MOC ❣️❣️❣️ 🔷 Zdjęcie 10

....bez raportu, ani rusz ❗️

LAJF ✅ Trening z BE ACTIVE TV ✅

Za nami 6️⃣6️⃣ wspólnych treningów na żywo.. byłaś dziś ze mną? Jeśli tak, zostaw w komentarzu OBECNA 🔥

Po wczorajszym BOXING KIDO, dziś przyszedł moment na wyciszenie .. wzmocnienie.. technikę..

Mam nadzieje, ze POCZUŁAŚ 🔥🔥🔥

Jutro widzimy się tutaj o 18:00 ⏰ 🔷 Zdjęcie 11

Kotusio... wiem, ze nie każda z Was może sobie pozwolić na zakup mojej książki FIT AND SWEET, wypełnionej po brzegi zdrowymi deserami na słodko.. dlatego raz na czas przemycam tutaj przepisy, które z niej pochodzą 😇

Te z Was, które korzystają, robią to regularnie i bardzo sobie chwalą 🥇

No... bo kto nie lubi zdrowych smakołyków 🤩🤩🤩

•

DZIŚ mam dla Ciebie ciasteczka dla całej rodziny! 🍪

Przepis jest odpowiedni także dla osób bardziej wymagających pod względem eliminacji w diecie..

Ciasteczka nie zawierają;

❌ pszenicy,

❌ mleka,

❌ jaj..

•

CIASTKA JAGLANO - KOKOSOWE 🍪🥥

(4 porcje, 1 porcja – 275 kcal)

Krem orzechowy (najlepiej @beraw_ewachodakowska ) – 4 łyżki (100 g)

Kasza jaglana, sucha – 4 łyżki (40 g)

Wiórki kokosowe – 6 łyżek (60 g)

Napój roślinny (np. migdałowy lub sojowy) – ¼ szklanki (60 g)

Cynamon mielony – 1/2 łyżeczki (3 g)

Goździki mielone – ½ łyżeczki (3 g)

•

Kaszę jaglaną ugotuj al dente, odcedź i wystudź. Wymieszaj ją z wiórkami kokosowymi, masłem orzechowym, przyprawami i mlekiem.

Masę uformuj w kształt ciastek lub rozłóż w bibułki do muffinów i piecz w temperaturze 150’C przez 10 minut – do momentu aż będą chrupkie.

Czas przygotowania – ok. 15 – 20 minut

•

Możesz modyfikować rodzaj używanego kremu orzechowego. Możesz spróbować dodać krem kokosowy BE RAW – wtedy będziesz miała KOKOSOWĄ eksplozję smaków. Innym razem możesz dodać krem orzechowy z kawą BE RAW..

Jest tyle pysznych wersji tych ciasteczek 🤤🤤🤤

•

KSIĄŻKĘ FIT AND SWEET dostępnej na stronie www.Bebio.pl ❤️

Pysznego wieczoru 😘

#chodagang @sklep.bebio.pl 🔷 Zdjęcie 12

@misjaszczesliwa ....

i nazwa profilu chyba mówi sama za siebie ❤️

Bez ciśnienia.. krok za krokiem do celu 🙏🏻 Dziś natrafiłam na zestawienie zdjęć jednej z Was, które pokazują porównywalne ze sobą EFEKTY... Pierwsze osiągnięte poprzez niezdrową KATORGĘ, zajeżdżanie się na siłce ⚠️ UWAGA ⚠️ po 3 godziny dziennie.. i restrykcyjną dietę...

REZULTAT - wizualnie sztos, ale w pakiecie SPADEK FORMY PSYCHICZNEJ I FIZYCZNEJ - PROBLEMY ZDROWOTNE... Drugie osiągnięte ze mną i moimi materiałami.. zdrowo i rozsądnie.. WIZUALNIE SZTOS, w pakiecie ze ZDROWIEM I UŚMIECHEM ❤️ Bądźmy ze sobą szczere.. EFETY ZA WSZELKĄ CENĘ, zawsze skończą się tragicznie.. NIE SPIESZ SIĘ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Czas i tak upłynie, a efekty?

Prędzej czy później się pojawią ❤️❤️❤️

Jeśli zrobisz to mądrze, ZROBISZ TO Z KORZYŚCIĄ NIE TYLKO DLA SYLWETKI, DLA ROZMIARU, ale tez dla ZDROWIA ❣️ •

Odsyłam do moich materiałów..

I przypominam, ze widzimy się dziś o 18:00 na Facebooku - trenio na żywo 🥳🥳🥳 Indywidualnie ułożoną DIETĘ BE DIET online, możesz zamówić na www.bediet.pl ..

•

Catering dietetyczny BE DIET CATERING zamówisz na www.bedietcatering.pl ..

•

Moje programy treningowe online zajdziesz na stronie www.BeActiveTv.pl - tu możesz wykupić dostep online do wszystkich moich programów..

Abonament możesz kupić na miesiąc, trzy miesiące ... lub na cały rok ❤️

lub programy treningowe na dvd dostępne w sklepie online na www.sklep.bebio.pl 💋 ❤️ #chodagang #nowajazchodakowska #fajterkaewychodakowskiej

