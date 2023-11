Dym na pokładzie samolotu. Samolot Plus Ultra przerwał start

Incydent na pokładzie samolotu Plus Ultra lecącego we wtorek, 21 listopada, z Warszawy do Wenezueli. Maszyna musiała przerwać start z powodu awarii. W pewnym momencie w kokpicie pojawił się dym i konieczne było ewakuowanie wszystkich podróżnych.

Około 7.30 do służb lotniskowych wpłynęła informacja o zadymieniu w kokpicie. Natychmiast podjęliśmy działania. Około godz. 8 sytuacja się unormowała, ale na czas działań służb, czyli na około 10-15 minut, wstrzymane były wszystkie starty i lądowania samolotów - przekazał w rozmowie z nami Piotr Rudzki z zespołu prasowego lotniska Chopina.

Jak przekazał nam Rudzki, nikt z pasażerów nie został poszkodowany. Obecnie ostatnie osoby wchodzą na pokład samolotu, który opóźniony odleci do Wenezueli.