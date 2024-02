Falenicka Giełda Staroci. Tutaj można znaleźć niezwykłe antyki, starocie i rękodzieła

Falenicka Giełda Staroci luty 2024. Niezwykła impreza "z duszą"

Falenicka Giełda Staroci to miejsce, w którym można znaleźć prawdziwe perełki. Nie bez powodu bowiem pchli targ nazywany jest najlepszą giełdą staroci w Warszawie. Wystawcy handlują tam antykami, rękodziełami, meblami, porcelaną, figurkami, kieliszkami, a nawet... tablicami rejestracyjnymi. Lista jest bardzo długa, nie sposób wymienić wszystkie rzeczy. Spójrzcie więc do naszej galerii i sprawdźcie, co oferują sprzedawcy: