Farma Dyń w Powsinie. Doskonałe miejsce na jesienny wypad z rodziną [WIDEO, ZDJĘCIA]

- Nie wiem czemu, ale z roku na rok jest tu coraz więcej ludzi. Dynie bardzo przyciągają dzieci i kobiety – opowiada Krzysztof Menacki – Dynia jest fajnym uzupełnieniem do zdjęcia. Nawet jak człowiek nie wygląda dobrze, to z dynią wygląda ciekawie (śmiech).

Jesienią na Instagramie królują zdjęcia z żółto-pomarańczowymi liśćmi i oczywiście z dynią. O ile kolorowe drzewa można bardzo łatwo znaleźć - w końcu parków wbrew pozorom w stolicy nie brakuje - o tyle z tą dynią jest już nieco problem. Można kupić w sklepie jedną, dwie czy nawet trzy, ale nadal nie będzie ich za mało, żeby wyglądało zjawiskowo. Rozwiązaniem są farmy dyniowe. Krzysztof Menacki, współwłaściciel Farmy Dyń w Powsinie przyznał, że z roku na rok przybywa im odwiedzających. Jego zdaniem są to bardzo często młode, wystylizowane kobiety, które specjalnie przyjeżdżają, aby zrobić sobie sesje zdjęciową. Taki plener do jesiennych fotografii równie chętnie wybierają mamy ze swoimi maluchami.

Ale to nie jedyna zaleta Farmy Dyniowej, którą znajdziecie w Powsinie, a dokładnie przy ul. Przyczółkowej 2k. Już od samego wejścia wrażenie robi ilość dyń – do wyboru, do koloru, małe, duże, pomarańczowe, żółte, zielone. Można dostać zawrotów głowy.

U nas dynia zaczęła się sprzedawać jak wróciłem ze Stanów Zjednoczonych, czyli jakieś 12 lat temu Sprzedawaliśmy dynie, które znajomy przywiózł spod Lesznowoli. Od początku było widać, że to miejsce stworzone jest do hodowli. Tu jest też trochę enklawa gości zagranicznych, dużo ludzi ze Stanów... W okolicach października w tamtych latach dynia nie była tak rozpowszechniona w marketach, jak teraz. Klienci zaczęli podsuwać nam pomysł, żeby udostępnić to miejsce np. na wycieczki szkolne. I tak to się zaczęło – opowiada Krzysztof Menacki.

- Najwięcej hodujemy dyni pomarańczowej na Halloween, do dekoracji domu i do jedzenia, wielkość około 8-10 kg, druga najpopularniejsza u nas odmiana to szkolna, około 2-3 kg - wylicza współwłaściciel Farmy.

Najlepsze wyobrażenie o tym, ile mamy tutaj tych dyń mam, jak zamawiamy nasiona. Jest to około 70 tysięcy nasion. Nie wszystko jednak wzejdzie, ale to jest ten rząd wielkości – dodaj Krzysztof.

Oprócz nich, można także podziwiać dynie hokkaido, makaronowe, piżmowe i wiele, wiele innych. Są również ozdobne - białe, żółte, zielone...jakie tylko dusza zapragnie. Każdy chętny może kupić wybraną dynię i zabrać do domu.

Nie tylko dynie

Farma Dyniowa to nie tylko dynie… Oprócz wspomnianego wcześniej labiryntu, są tam także inne atrakcje. Wśród dzieci dużą popularnością cieszy się „mini zoo”. Prawdziwa gratka dla wszystkich maluchów. Można podziwiać tam króliki, kozy, kury, kaczki czy alpaki. Wszystkie zwierzątka można karmić, dlatego warto wziąć ze sobą jakąś marchewkę. Dodatkową atrakcją dla dzieci jest możliwość wejścia do zagrody z królikami. Co oprócz tego? Park huśtawek, trampoliny i prawdziwy, pomarańczowy traktor, do którego można oczywiście wsiąść.

Farma Dyń w Powsinie to doskonały pomysł na jesienną wycieczkę z całą rodziną czy grupą przyjaciół. Z pewnością to miejsce spodoba się nie tylko małym gościom. Możecie zaplanować wyprawę w dowolny dzień, ponieważ Farma czynna jest siedem dni w tygodniu. Teoretycznie funkcjonuje do końca października, ale pan Krzysztof przyznał, że zazwyczaj pojawia się poślizg o tydzień czy dwa.