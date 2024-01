Ferie zimowe w Warszawie 2024. Co robić w stolicy podczas zimowych wakacji? 14 pomysłów na 14 dni ferii

W Ośrodku „Szczęśliwice” (ul. Drawska 22), w dni powszednie dzieci i młodzież będą mieli okazję rozwijać umiejętności jazdy na nartach, a także deskach snowboardowych. Na Torze Łyżwiarskim „Stegny” (ul. Inspektowa 1), od poniedziałku do piątku, najmłodsi mieszkańcy oraz młodzież będą mieli możliwość jazdy rekreacyjnej na łyżwach. Wszystkich fanów łyżwiarskich ósemek, piruetów i innych figur miasto zaprasza na lodowisko do Ośrodka „Moczydło” (ul. Górczewska 69/73). Aktywności sportowe będą dostępne w dniach od 15-28 stycznia 2024r., od poniedziałku do piątku. Więcej informacji odnośnie programu bezpłatnych atrakcji znajduje się na stronie Aktywnej Warszawy. Kolejna atrakcja na ferie na następnej stronie >>>

Aleksy Witwicki