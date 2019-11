FEST Festival ogłasza pierwszych artystów na 2020 rok!

FEST to zdecydowanie jeden z najszybciej rozwijających się festiwali muzycznych. Na koncie ma dopiero pierwszą edycję, a już zyskał grono licznych fanów. Ponadto, w ostatnich tygodniach został nominowany do prestiżowych, międzynarodowych nagród muzycznych w kategoriach “Best New Festival” oraz “New Gig On The Block” obok takich wydarzeń jak sztokholmska Lollapalooza czy londyński All Points East.

Chwilę po zakończeniu tegorocznej edycji, organizatorzy ogłosili datę kolejnej wraz z informacją o przedłużeniu formuły do 3 dni. Oznacza to jeszcze większy rozmach, więcej atrakcji oraz liczbę artystów. Organizatorzy wspominają także o zwiększeniu liczby scen i choć do wydarzenia zostało nieco ponad 8 miesięcy, to wiemy, że między 13 a 15 sierpnia 2020 roku Park Śląski zostanie ponownie zaczarowany wraz z największymi światowymi i polskimi gwiazdami muzyki, a także stanie się domem dla dziesiątek instalacji artystycznych i scenografii.