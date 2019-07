Festiwal Baniek Mydlanych Warszawa 2019. Doskonała zabawa dla dużych i małych

Festiwal Baniek Mydlanych to doskonała zabawa dla wszystkich, bez wyjątków, bez ograniczeń wiekowych. Najbardziej bańkowa impreza w tym roku w Warszawie odbędzie się w niedzielę 4 sierpnia na basenach Kora przy Wale Miedzeszyńskich 345.

Jeśli macie ochotę na to by poczuć się jak dzieci, to zbierzcie ekipę znajomych i wybierzcie się na festiwal. Organizatorzy zapowiadają moc atrakcji:

Bańkowe pokazy i zamykanie w bańce

Tysiące małych baniek

Dużo darmowego płynu

Animacje z bajkowymi postaciami

Konkursy z nagrodami

Akcesoria do puszczania baniek

Dmuchańce i eurobungee

Udział w Festiwalu Baniek jest darmowy.