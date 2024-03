Festiwal Dmuchańców już w ten weekend na warszawskich Bielanach. To spełnienie marzeń najmłodszych

Brakuje pomysłów, jak spędzić czas z dziećmi w weekend? Oto nasza propozycja. Mega Dmuchańce organizują wyjątkowy Festiwal Dmuchańców. To największa tego typu impreza w Polsce. Wielki dmuchany plac zabaw pojawi się już 16 i 17 marca 2024 r. w Kompleksie Sportowym CRS Bielany przy ul. Lindego 20. Wydarzenie to okazja do wspólnego spędzenia czasu z dziećmi w wyjątkowej krainie zabawy.