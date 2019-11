Festiwal Egzotyki. Od pustyni do tropików w wielkim mieście

Płazy, gady, masse ssaki egzotyczne, rośliny tropikalne i akwarystyczne, a do tego elementy dekoracyjne, akcesoria do uprawy oraz hodowli. To wszystko i wiele więcej czeka na uczestników Festiwalu Egzotyki "Wiwarium od pustyni do tropików", który odbywa się w sobotę, 17 listopada.

"Zapraszam Was serdecznie na kolejne wydarzenie związane z roślinami i zwierzętami egzotycznymi - Wiwarium od pustyni do tropików. Targi te klasycznie łączymy z wystawą zwierząt egzotycznych, na której możecie spotkać się z najlepszymi hodowcami z całej Polski" - zachęcają organizatorzy wydarzenia w Hali Sportowej Osir (ul. Angorska 2).

Na miejscu był obecny nasz fotoreporter.