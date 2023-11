Festiwal Eufonie w Warszawie. Rusza piąta edycja. Co w programie?

"Pomimo że Eufonie to stosunkowo nowy festiwal - zaczyna się dopiero 5 edycja, jego renoma zatacza coraz szersze kręgi w świecie muzyki. Udział w festiwalu Eufonie to coś naprawdę wyjątkowego! BBC SO ma historyczne powiązania z regionem poprzez wielu dyrygentów i kompozytorów współpracujących z nami. Wielka Brytania jest niezwykłym, wielokulturowym tyglem różnych narodów, w tym wszystkich państw Europy Wschodniej i Środkowej" - tłumaczy.

"Repertuar V edycji Festiwalu wygląda fantastycznie! Oczywiście w pierwszej kolejności polecam nasz własny koncert, ale pomijając występ BBC SO, „Moja ojczyzna” („Má vlast”) Bedřicha Smetany ma dla mnie ogromne znaczenie – mój zmarły dziadek pochodził z Pragi i to poruszające i głęboko ludzkie arcydzieło zawsze kojarzy mi się z nim. Na jego pogrzebie wykonałem główne melodie z „Wełtawy” (2. poemat cyklu „Moja ojczyzna” – przyp. NCK). Dla mnie jest to dzieło będące listem miłosnym Smetany do narodu – jego krajobrazu, ludzi i oczywiście muzyki i tańca" - dodaje.

Jak przyznaje, to prawdziwy zaszczyt dla BBC SO otwierać Eufonie.