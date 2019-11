Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej. Kilkadziesiąt nowych projekcji w POLIN

Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej po raz 17.

Aż trudno w to uwierzyć, ale Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej odbywa się od 2003 r. To pierwszy tego rodzaju festiwal w Polsce, a także jeden z największych w tej części Europy. 17. Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej to w sumie ponad 30 filmów o tematyce żydowskiej z całego świata. Zobaczymy m.in. te z Izraela, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Królestwa Niderlandów, Francji, Niemiec, Czech i Węgier.

Przed nami jeszcze m.in. pokaz filmu THE HEBREWS: Czarny miód, Życie i poezja Abrahama Suckewera (reż. Uri Barbash). Niesamowitą historię największego poety tworzącego w jidysz obejrzymu 23 listopada o godz. 17:00.

Warto wybrać się też na pokaz filmu Droga młodych (reż. Aleksander Ford). Film przedstawia codzienne życie w podwarszawskiej letniskowej miejscowości Miedzeszyn. Pokaz odbędzie się 23 listopada o godz 14:00 w Centrum Kultury Jidysz.