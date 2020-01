Festiwal "Jedz Pij Warszawo". W Pałacu Kultury trwa największe kulinarne wydarzenie roku [ZDJĘCIA]

Święto smaku w Warszawie

Festiwal ''Jedz Pij Warszawo'' to święto miłośników jedzenia, które trwa od 25 do 26 stycznia (do godz. 20.00) w Pałacu Kultury i Nauki. W programie m.in: live cooking i degustacje, szeroki wybór produktów regionalnej kuchni, warsztaty kulinarne i koktajlowe, spotkania z najlepszymi szefami kuchni, strefa wege i targ festiwalowy, winne potyczki rodzinne Makłowiczów oraz Robert Sowa w pojedynku z tatarami.