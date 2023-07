Festiwal Lodów Rzemieślniczych w Warszawie. Nad Wisłą trwa lodowa uczta. Tu spróbujecie niecodziennych smaków

Strefa Lodów Rzemieślniczych to najlepsze lody rzemieślnicze w jednym miejscu. Pomost 511 nad Wisłą w Warszawie zamienił się w krainę lodu – i to dosłownie! Impreza trwa od piątku do niedzieli (21-23 lipca).

Na rozstawionej strefie można spróbować lodów tradycyjnych ale i wegańskich bez dodatku mleka i jaj czy tajskim z oryginalnymi dodatkami.