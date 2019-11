Festiwal Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu. Za nami wspólne śpiewanie hymnu, koncerty, parada powozów i inne atrakcje

Wydarzenie zainicjowało wspólne odśpiewanie hymnu na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To właśnie tam umieszczona została Scena Muzyczna, gdzie w ramach prowadzonych warsztatów uczestnicy mogli nauczyć się polskich tańców ludowych.

- Atmosfera jest bardzo rodzinna, jest bardzo wesoło. Widać, że ludzie chcą potańczyć, ale trochę się wstydzą. I właśnie do takich osób podchodzimy my – powiedziała Matylda Pasek z Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej. – Jesteśmy po to, aby w tym uroczystym dniu zachęcać wszystkich do nauki podstawowych kroków oberka, polki czy krakowiaka.

Z kolei dziedziniec Akademii Sztuk Pięknych został zaaranżowany dla rodzin z dziećmi. Tam również o godz. 13 zabrzmiał Hymn. W tym miejscu najmłodsi mogli sporo nauczyć się o historii Polski, obejrzeć spektakl „Koziołek Matołek - Językowa Łamigłówka”, w którym zwracano uwagę na to, jak ważne jest posługiwanie się na co dzień prawidłową polszczyzną, czy wziąć udział w Warsztatach Młodego Reportera. Niezwykłą atrakcją dla dzieci był również koncert piosenek „Budyń Julka Tuwima” oraz spektakl „PUF!” przygotowany przez Teatr Niewielki.

- Cieszymy się, że możemy tak rodzinnie spędzić czas i przekazać patriotyczne wartości dzieciom. Rok temu również braliśmy udział w wydarzeniach zorganizowanych na Krakowskim Przedmieściu i zamierzamy co roku tak spędzać ten wyjątkowy dzień, pokazywać dzieciom, że właśnie tak należy świętować odzyskanie przez Polskę niepodległości - powiedział Tomasz Drebot, mieszkaniec Warszawy biorący udział w Festiwalu Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu.

Również na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego wiele się działo. Przestrzeń ta zmieniła się w scenę muzyczną, na której Bovska zaśpiewała m.in. kultową piosenkę Chłopców z Placu Broni pt. „Kocham wolność”, Pokahontaz zagrali singiel „100 lat’”, upamiętniający setną rocznicę pierwszego powstania śląskiego, a Pih premierowo wykonał utwór, który powstał w ramach warsztatów „Zarapuj dla Niepodległej”.

Przed bramą uniwersytecką o godz. 15. rozpoczął się polonez, prowadzony przez Zespół Pieśni i Tańca Warszawianka oraz uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Buska-Zdroju. Uczestnicy Festiwalu chętnie dołączali do par tancerzy i wspólnie kierowali się w stronę Hotelu Bristol. Dyrygował Jan Łosakiewicz.

Przed Pałacem Prezydenckim o godz. 17.00 odbył się koncert „Gramy dla Niepodległej”. Na scenie wystąpił zespół Golec uOrkiestra wraz z takimi artystami, jak Piotr Cugowski, Andrzej Lampert, GROMEE, Fundacja Braci Golec, Wataha Drums, Orkiestra Kameralna Silesian Art Collective oraz Rafał Rozmus. To wyjątkowe widowisko muzyczne zakończyło się wspólnym odśpiewaniem Hymnu Polski po góralsku i rozwinięciem 100-metrowej flagi Polski.

Przez kilka godzin po ulicach Krakowskiego Przedmieścia jeździły także konne zabytkowe powozy z lat 1914-40 oraz automobile z lat 1920-50 ze zbiorów Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach koło Warszawy. Nie zabrakło również policjantów w historycznych mundurach, dam z Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Bluszcz” w eleganckich strojach i występów grup rekonstrukcyjnych.

Festiwal Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu zakończył się ok. godz. 20.30 paradą finałową, w której wzięli udział m.in. policjanci w mundurach Policji Państwowej, Zespół Pieśni i Tańca Warszawianka, tancerze z Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki z Buska Zdroju, Grupa Żywy Teatr oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta Kurzętnik.