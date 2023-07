Festiwal Pierogów Świata zawitał nad Wisłę. Na słodko czy wytrawnie? Wielkie kulinarne wydarzenie w Warszawie

Festiwal Pierogów nad Wisłą, Warszawa, 2023

W weekend od 21 do 23 lipca br. roku nad Wisłą w Warszawie trwa letnia edycja Festiwalu Pierogów. Goście mają okazję spróbować przeróżnych wariacji tego znanego dania. Znajdziemy tam m.in. pierogi tradycyjne, domowe, polskie, jak też te - z sezonowymi farszami, indyjskich samos, chińskie baobao, tybetańskie momo, włoskie calzone i gruzińskie chinkali.

"Właściwe każdy ma na nie swój własny przepis, a w zależności od kraju są one inaczej przygotowywane. Nadziewane owocami, warzywami, mięsem, serem czy ziemniakami, zawijane w ciasto z różnego rodzaju mąk, również bezglutenowych, doprawiane na słodko i ostro, gotowane, smażone lub pieczone - możliwości jest właściwie nieskończona liczba" - zapowiadają organizatorzy wydarzenia.

Byliśmy tam i my, aby wziąć udział w wielkiej kulinarnej imprezie. Zapraszamy Was do obejrzenia zdjęć w naszej galerii.