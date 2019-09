Festiwal Plakatu w Koneserze. Wyjątkowa impreza na zakończenie sezonu letniego GOTOWE

Wernisaże, konkursy, koncerty, a przede wszystkim możliwość zobaczenia wyjątkowych plakatów czekają na tych, którzy 21 i 22 września odwiedzą Centrum Praskie Koneser. W nadchodzący weekend odbędzie się tam Festiwal Plakatu, na którym gościć będą wybitni graficy i ilustratorzy z całej Polski.

Festiwal Plakatów oraz Tattoo Art Festival to impreza dla ludzi celebrujących życie, odważnych, ceniących jakość i wyrażających siebie poprzez pełną swobodę i sztukę.

Festiwal jest okazją do kupienia wymarzonego plakatu lub znalezienia takiego, który najbardziej pasuje do naszej osobowości czy też do naszego mieszkania. "Do zdobycia będą prawdziwe perełki, numerowane, limitowane edycje grafik" - zachęca organizator.