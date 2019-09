Festiwal Tatuażu Warszawa. Tattoo Art Festival & Festiwal Plakatu: po dziarę i ilustracje na ścianę

Tattoo Art Festival & Festiwal Plakatu to pierwsza tego typu impreza, który łączy ze sobą miłośników dwóch sztuk: tatuażu oraz plakatu. A wszystkiemu towarzyszyć będą koncerty, jedzenie z food trucków oraz konkursy i pokazy. Przede wszystkim jednak festiwal będzie okazją do zrobienia sobie tatuażu.

Przez dwa dni festiwalu będziemy mieli okazję posłuchać także muzyki. Na scenie zobaczymy Smolastego, Tymka, Bruklin, Hit N' Run i Holyguns. W tym samym czasie trwać będzie także festiwal plakatu, czyli wydarzenie lifestyle'owe stworzone dla miłośników printów w samym sercu starej Pragi. W trakcie imprezy możemy liczyć także na pokazy, konkursy i wernisaże, oraz bitwę na murale.- Festiwal Plakatów to okazja na wyszukanie wyjątkowych plakatów, ilustracji i grafik, które pasują do Twojej osobowości, jak również do wnętrza Twojego domu. Do zdobycia będą prawdziwe perełki, numerowane, limitowane edycje grafik - zachęcają organizatorzy. Wszystkiemu towarzyszyć będą food trucki.