Festiwale Warszawa.Jakie wydarzenia kulturalne czekają na nas jeszcze w tym roku?

W budynku KC PZPR, czyli dawnej siedzibie władzy, która zakazywała Barei robić filmy według jego własnej wizji, odbędzie się potańcówka "Łubu Dubu" inspirowana twórczością reżysera. Wiechowi, czyli Stefanowi Wiecheckiemu poświęcony został koncert "Wiecho-pomne wydarzenie artystyczne. Miłośnicy Andrzej Kondratiuka w Fotoplastikonie Warszawskim obejrzą rzadko pokazywane etiudy i filmy krótkometrażowe artysty. A to tylko kilka atrakcji. Więcej o wydarzeniu piszemy tutaj . Część wydarzeń jest bezpłatna, część biletowana. Bilety do nabycia w kasie Muzeum Powstania Warszawskiego.

Miłośników dobrego kina zachęcamy do zapoznania się z programem 13. Azjatyckiego Festiwalu Filmowego Pięciu Smaków (13-20 listopada; Kino Muranów i Kinoteka). Coroczny przegląd kina z Azji Wschodniej, Południowo-Wschodniej i Południowej przyciąga coraz więcej warszawiaków. Tym razem zobaczymy czterdzieści pełnometrażowych filmów, z czego zdecydowana większość to premiery. Możemy też liczyć na spotkania z azjatyckimi twórcami. Po seansie warto wybrać się na warsztaty albo spróbować menu kuchni dalekowschodniej. Więcej o tym wydarzeniu piszemy tutaj .Bilety do nabycia

"Czarna dziura to obszar czasoprzestrzeni, którego, z uwagi na grawitację, nic nie może opuścić. Otacza ją powierzchnia nazywana horyzontem zdarzeń, która wyznacza granicę bez powrotu. Tak też jest z rosyjską kinematografią. Gdy się z nią zetkniesz, nie będzie odwrotu. Przekonaj się o tym na 13. Sputniku!" - zachęcają organizatorzy wydarzenia. My szczególnie mocno czekamy na festiwalową Noc grozy. Bilety do nabycia tutaj

W dniach 21-24 listopada odbędzie się Pierwszy Przegląd Nowego Kina Argentyńskiego. Podczas czterech dni zobaczymy to, co aktualnie dzieje się w argentyńskim kinie - zarówno niezależne jak i mainstreamowe produkcje. Bilety w cenie od 21 zł do 23 zł do kupienia w kasie kina Muranów.