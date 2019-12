Finał aukcji „Usłyszeć Świat – Usłyszeć Mirabelkę” w Galerii Młociny

Wydawnictwo Zielona Sowa, które od lat zajmuję się drukiem i promocją książek dla dzieci i młodzieży, w ramach pomocy swoim najmłodszym i najbardziej potrzebującym czytelnikom, zorganizowało aukcję charytatywną pod nazwą „Usłyszeć Świat – Usłyszeć Mirabelkę”.

Wszystkie przedmioty wystawione do licytacji związane są z niesamowitą książką Cezarego Harasimowicz „Mirabelka”. Jest to historia o mieszkańcach warszawskich Nalewek, o ludziach i miejscach, których już nie ma i trwają jedynie w historiach przekazywanym kolejnym pokoleniom. W książce Cezarego Harasimowicza historię opowiada drzewo, które rosło przez kilkadziesiąt lat w Nalewkach, przetrwało wojnę, getto, stalinizm i odbudowę Warszawy. Tytułowa Mirabelka została ścięta w 2016r. w czasie budowy nowego apartamentowca. Na szczęście jej pestki powędrowały wraz z dawnym mieszkańcem Nalewek aż do Waszyngtonu, gdzie stały się same pięknymi, dającymi owoce drzewami.

Do wylicytowania są m.in. dwa ostatnie kompoty z owoców Mirabelki przekazane przez pana Witolda Fizyta z Muranowa, dwie oryginalne, namalowane odręcznie ilustracje do książki podarowane przez Martę Kurczewską, czy egzemplarze powieści z dedykacjami od autora.

Cały dochód z aukcji ma być przekazany na rzecz podopiecznych stowarzyszenia „Usłyszeć Świat” mieszczącego się od 2000 roku na Bielanach. Zebrane fundusze pomogą w rehabilitacji dzieci z wadami słuchu i innymi niepełnosprawnościami powodującymi zaburzenia mowy.

Zwieńczeniem akcji będzie czytanie „Mirabelki” w Galerii Młociny. 12 grudnia br. o godzinie 18:00 na placu eventowym znajdującym się na poziomie 0 odbędzie się spotkanie z autorem książki Cezarym Harasimowiczem oraz z aktorami minispektakli w reżyserii Tomasza Cyza i z oprawą muzyczną Janusza Prusinowskiego. Poza wystąpieniami, które przypadną do gustu nie tylko dzieciom ze stowarzyszenia, ale wszystkim zgromadzonym gościom, nastąpi uroczyste wręczenie czeku na sumę uzyskaną z licytacji.

Link do aukcji na allegro:https://charytatywni.allegro.pl/ksiazka-mirabelka-z-dedykacja-c-harasimowicza-i10932979

Więcej o akcji: https://youtu.be/TJQ11wtPWL4

Wywiad z prezes stowarzyszenia: https://youtu.be/xPBAAPJI_44