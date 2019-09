Finał Eliminacji do Pol'and'Rock 2019. Poznaliśmy zwycięzców i laureata Złotego Bączka [ZDJĘCIA]

Eliminacje do 25. Pol'and'Rock Festivalu składały się z dwóch części. Pierwsza oparta była na przesłuchaniach płyt, które zespoły wysyłały do Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku jury wybierało z niemalże 800 zgłoszeń. Drugim etapem była seria półfinałowych koncertów na żywo. W tym roku odbywały się one w trzech miastach: w Poznaniu, w Gdańsku oraz we Wrocławiu. Podczas półfinałów wyłoniono 10 zespołów, które zaproszone zostały do finału w Warszawie.