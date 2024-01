Finał WOŚP 2024 w Warszawie. Co będzie się działo 28 stycznia w stolicy? Lista wydarzeń Redakcja Warszawa

Finał WOŚP 2024 odbędzie w niedzielę, 28 stycznia. W tym roku wielka impreza przebiegnie pod hasłem: „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!”. Główna scena została ustawiona w tym roku tuż przy Stadionie Narodowym i to właśnie tam wystąpi m.in. Kwiat Jabloni, Enej, LemON czy Krzysztof Zalewski. Punktualnie o godz. 20 wysłane zostanie również legendarne już "światełko do nieba". Będą też wydarzenia towarzyszące. Co, gdzie i kiedy będzie się działo? Szczegóły w artykule.