Finalistka „The Voice of Poland” pilnie potrzebuje pomocy. Artystka zbiera pieniądze na skomplikowaną operację

„Pomóż mi znów stanąć na nogi” - Maja Kapłon, finalistka „The Voice of Poland”, poprosiła internautów o pomoc. Artystka uruchomiła zbiórkę internetową, która ma na celu sfinansowanie skomplikowanej operacji w Stanach Zjednoczonych. To dla niej ostatnia szansa, aby mogła w przyszłości powrócić do tego co kocha, czyli do śpiewania. Szczegóły w artykule poniżej.

Maja Kapłon prosi o pomoc Maja Kapłon od urodzenia zmaga się z poważnym problemem kręgosłupa, a dokładniej ze skoliozą. Większość swojego dzieciństwa spędziła w szpitalach, na wizytach u lekarzy i zajęciach rehabilitacyjnych. Cztery lata temu Maja przeszła swoją osiemnastą operację. Każda z nich była bardzo skomplikowana, ale zawsze dawała nadzieję na poprawę. Okazuje się jednak, że stan 24-letniej wokalistki pogorszył się, a stalowy pręt, który miał podtrzymywać kręgosłup pękł. - Być może kojarzysz mnie z telewizji, bo 2 lata temu spełniłam jedno z moich najskrytszych marzeń, występując w finale programu The Voice of Poland. Mój głos dotarł do wielu osób, a dużej części widzów przypadł też do gustu. Dzisiaj słuchać go na żywo może jedynie moja poduszka i cztery ściany pokoju, w którym jestem praktycznie uwięziona – napisała Maja Kapłon na stronie zbiórki internetowej. Zbiórka internetowa Finalistka ósmej edycji „The Voice of Poland" na co dzień koncertowała ze swoim zespołem „Maja i Dandysi", nagrywała płytę, a nawet znalazła wymarzoną pracę z dziećmi. Teraz to wszystko odeszło w zapomnienie, ponieważ pojawiły się problemy z oddychaniem, kłucie w klatce piersiowej i problemy z chodzeniem. - Często pomagałam, grając charytatywnie dla tych, którzy tej pomocy potrzebowali. Dzisiaj sama jestem w potrzebie – dodała artystka. https://www.instagram.com/p/B4ASmgVDNHb Maja Kapłon musi przejść bardzo skomplikowaną operację, jeżeli chce wrócić do normalnego życia i do tego co kocha najbardziej, czyli do śpiewania. Niestety kosztuje ona ponad 5 milionów złotych i musi zostać przeprowadzona w Stanach Zjednoczonych. - Nawet nie potrafię sobie wyobrazić tak ogromnej kwoty, a muszę ją zebrać najszybciej, jak się tylko da. Każdy dzień może pogorszyć mój stan. Każdy nieuważny ruch może doprowadzić do nieodwracalnych zniszczeń – napisała Maja. Maja uruchomiła zbiórkę internetową i poprosiła internautów o pomoc. To jej ostatnia możliwość i jednoczenie ostatnia szansa do powrót do zdrowia. LINK DO ZBIÓRKI DLA MAI