Fioletowy raj pod Warszawą. W Mostówce znajduje się najpiękniejsze wrzosowisko w Polsce

Wrzosowisko w Mostówce. Idealne miejsce na weekendową wycieczkę

Około 50 km od Warszawy znajduje się jedno z największych i najpiękniejszych wrzosowisk w Polsce, rozciągające się na obszarze ponad 400 hektarów. Wystarczy 45 minut jazdy samochodem, aby podziwiać przepiękny widok ciągnących się po horyzont wrzosów w różnych odcieniach fioletu. Pola w Mostówce - a dokładniej Wydmy Lucynowsko-Mostowieckie - są wpisane do obszaru Natura 2000. Wrzosowisko powstało z powodu pożaru lasu, który miał miejsce w 1993 roku - pożar zniszczył znaczną część lasów, ale jednocześnie spowodował bardzo silną ekspansję wrzosów.

Zobaczcie zdjęcia Wrzosowiska Mostówka:

Wrzosowisko Mostówka - jak dojechać?

Na wrzosowisko najlepiej jechać S8 w kierunku Białegostoku. Docieramy do węzła Mostówka, a stamtąd jedziemy drogą wśród lasów. Można również dojechać do stacji PKP w Mostówce, zostawić tam auto i i dalej iść wzdłuż torów. Wrzosowiska zaczynają się około 300 metrów od stacji kolejowej.

Kiedy kwitną wrzosy?

Wrzosy kwitną między końcówką sierpnia a połową września, dlatego lepiej się pospieszyć, jeśli planujecie tam wycieczkę! Choć nawet jeśli wrzosy będą trochę przekwitnięte, nadal polecamy wybrać się do tego magicznego miejsca. Z pewnością może ono konkurować ze szkockimi krajobrazami! Przepiękne fioletowe krajobrazy są jeszcze stosunkowo nieznane wielu mieszkańcom Mazowsza, choć fotografowie pokochali to miejsce - wrzosy są idealnym tłem do romantycznych sesji ślubnych.