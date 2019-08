Foksal 13/15. Tu powstają najdroższe mieszkania w Warszawie. Kamienica odzyskała dawny blask

Wielka zabytkowa kamienica z 1898 roku odzyskała pierwotny blask. Odsłonięto właśnie fasadę od strony ulicy Foksal. Prace budowlane trwają w tym miejscu od trzech lat, jednak cały projekt - jak informuje właściciel - to dziesięć lat starań. Wszystko po to, by przywrócić dawny wygląd kamienicy, która najpierw została zmieniona na polecenie "króla czekolady" Jana Wedla (lata 30.), a potem niszczała w czasach powojennych.