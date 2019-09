"Food to gate". Nowa usługa na lotnisku Chopina. Zamówisz jedzenie pod samą bramkę. Ceny typowo lotniskowe

Po wybraniu dań musimy podać miejsce, do którego mają zostać dostarczone (powinniśmy je otrzymać w czasie do 25 minut). Następnie przez system szybkich płatności internetowych opłacamy zamówienie.

Jeśli nasze zamówienie nie dotrze w określonym czasie lub "przyjdzie" do nas później - gwarantowany jest zwrot kosztów zamówienia. Oferta jest dostępna od 4:00 do 22:00.

POLECAMY TEŻ: