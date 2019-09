Fort 8. Knajpki i Szelągowska w zabytkowych kazamatach. Deweloper wyremontował też park i oddaje go za... złotówkę

Fort 8 w nowej odsłonie

- Gdy przejęliśmy teren 14 lat temu były tu drzewa, chaszcze i stare budy. Pierwsza myśl była taka, żeby uciekać stąd jak najdalej - mówił Jacek Zabojszcz, wiceprezes Turret Developmnet. Cztery lata temu zaczęła się budowa. Na górce bliżej ul. Nowoursynowskiej zaczęły wyrastać mieszkania (około 500), niżej rozpoczęły się prace w starych kazamatach. Od maja budynek został dopuszczony do użytku, teraz oficjalnie go otwarto.

Fort 8 to pozostałość po Twierdzy Warszawa, wojskowych zabudowaniach wzniesionych przez władze carskie pod koniec XIX wieku. W ceglanych budynkach były stajnie, a potem - po wyjściu Rosjan z miasta - przerobiono je na magazyny. Turret kupił fort od Agencji Mienia Wojskowego w 2005 roku. Było to zapuszczone i opuszczone miejsce, na dodatek objęte ochroną konserwatorską, co na pewno podrożyło prace. Teraz wypiękniało.