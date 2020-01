Fort Mokotów na nowo. W "Czerwoniaku" restauracja. Do jej wystroju wykorzystano drewno z drzwi od stodoły

Restaurację tworzą Katarzyna Błońska i Tomasz Czudkowski (znani z lokali Ale Wino!). Proponują kuchnię międzynarodową. Za danie główne zapłacimy tu niemało, od 48 do 129 zł. W ofercie m.in. steki, kurczaki zagrodowe czy ryby. Do tego przewidziano szeroką kartę win i koktajli.

- Ingerencja w zabytkowe zabudowania została ograniczona tu do minimum, na każdym kroku widać dbałość o historię – niewiele jest takich miejsc w stolicy. Chcemy tę naturalność i organiczność przenieść również do wnętrza i do kuchni – sprawić, by przenikały się wzajemnie i razem tworzyły niepowtarzalny klimat - mówi Tomasz Czudowski, pomysłodawca i współwłaściciel restauracji Forty.

W sumie restauracja zajmuje 270 mkw. budynku, w którym – w podziemiach – mieści się już Galeria Fotografii. We wnętrzu pozostawiono czerwoną cegłę dodając spektakularne elementy od polskich rzemieślników. Znajdziemy tu m.in. szkło z jednej z najstarszych hut w Europie czy drewniane blaty, które zrobiono ze starych, zniszczonych drzwi od stodół z południa kraju.