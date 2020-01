Fort Wola zmieni się w Galerię na Woli. Kiedy centrum handlowe otworzy się w nowej odsłonie?

W 2016 roku podjęto decyzję, że magnesem w nowym otwarciu będzie pierwszy w tej części miasta sklep Ikea w Warszawie. W maju 2017 roku Fort Wola zamknięto, komunikując, że za rok klienci będą mogli powrócić do przebudowanego i bogatszego o nowe sklepy miejsca. Głównymi punktami Galerii na Woli, bo tak ma nazywać się centrum po zmianach, miały być: nowy sklep IKEA oraz hipermarket Auchan. Klienci do nowej Galerii na Woli mieli wejść już wiosną 2018 roku.

Tak wygląda Fort Wola obecnie:

Plany szybko zaczęły się jednak komplikować. Fort Wola do tej pory funkcjonował na terenie, który w większej części należy do miasta i jest oddany w użytkowanie wieczyste operatorowi inwestycji, czyli firmie Mayland Real Estate. Planując rozbudowę i wielomilionową inwestycję, Mayland chciałby nabyć ziemię na własność. Dodatkowo właściciel zamkniętego Fortu Wola myśli o pozyskaniu dodatkowych terenów dookoła centrum handlowego, aby zwiększyć dostępność miejsc parkingowych dla przyszłych klientów. Z tym także jest problem, ponieważ część tego terenu należy do miasta, zaś część do jednej ze spółek skarbu państwa.

Wobec pojawiających się problemów, Ikea wycofała się z inwestycji na Woli i zamiast nowego pełnowartościowego sklepu w Warszawie, otwarto showroom szwedzkiej sieci w centrum handlowym Blue City. Aktualnie Ikea informuje, że nie planuje nowych sklepów w Warszawie, więc można uznać, że plan sprzed 4 lat został już całkowicie pogrzebany.