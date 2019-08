Fotografia portretowa – domowa edukacja czy kurs w Warszawie? Co wybrać?

Fotografowanie to hobby, które od lat zdobywa coraz to nowych zwolenników, a dla wielu staje się także doskonałym sposobem na połączenie pasji z pracą zarobkową. Dzięki fotografiom możemy zatrzymać na zawsze niezwykłe widoki i najważniejsze momenty naszego życia. Dobrze wykonane zdjęcie potrafi nie tylko ukazać moment, ale wręcz zachować towarzyszące mu emocje, dlatego tak wiele osób ciągle chce doszkalać się w temacie wykonywania różnego rodzaju ujęć, zwłaszcza gdy w grę wchodzi fotografia portretowa.

Fotografia portretowa – dlaczego jest tak trudna? Jedną z najtrudniejszych dziedzin fotografii jest właśnie fotografia portretowa, która wymaga nie tylko dobrego sprzętu, ale również doświadczenia i umiejętności. Istotną rolę w przypadku ujęć portretowych odgrywa także sam model, którego niejednokrotnie trzeba umieć odpowiednio poprowadzić po to, by wydobyć z niego to co najlepsze i ukryć ewentualne mankamenty. Każdorazowo należy zastanowić się w jaki sposób chcemy przedstawić fotografowaną osobę, a także jak jej naturalne cechy takie jak mimika czy rysy twarzy, a nawet ubiór, wpłyną na ostateczny efekt zdjęcia. Istotną rolę przy portretowaniu odgrywa także odpowiednie kadrowanie, kompozycja oraz oświetlenie, które powinny dać możliwość modyfikacji w trakcie wykonywania zdjęć, tak by efekt w pełni spełniał nasze oczekiwania. Jeżeli nie czujemy się pewni w wykonywaniu portretów to zamiast unikać tej dziedziny, wystarczy odpowiednio się wyszkolić i przede wszystkim dużo ćwiczyć, albowiem w przypadku ujęć portretowych to praktyka czyni przysłowiowego mistrza.

Fotografia portretowa – najważniejsze zasady O czym należy pamiętać wykonując portret? Przede wszystkim, fotografia portretowa nie zawsze musi ograniczać się wyłącznie do twarzy! Do dyspozycji mamy 3 główne kadry: Popiersie – wykonywane z półzbliżenia i obejmujące wyłącznie twarz, ramiona oraz szyję.

Plan amerykański - kiedy fotografia przedstawia sylwetkę modela lub modeli od kolan wzwyż.

Plan pełny – oczywiście wtedy, kiedy uwieczniamy całą sylwetkę. Dobry fotograf portretowy wie również, że w przypadku portretów najcenniejsza jest nie sama postać, ale również otaczająca ją nutka tajemnicy i uroku wewnętrznego. Oczywiście o wiele łatwiej jest uchwycić to w przypadku kogoś bliskiego niż osoby obcej, jednak doświadczony fotograf nie powinien mieć z tym problemu. W przypadku portretów najlepiej sprawdzają się obiektywy o ogniskowej powyżej 50 mm, zarówno te stało jak i zmiennoogniskowe. Niezbyt rozsądnym rozwiązaniem są z kolei niskoogniskowe szerokokątne obiektywy, które niepotrzebnie zmieniają proporcje fotografowanej osoby i nieestetycznie zniekształcają sylwetkę.

Miękkie, lekko rozproszone światło uznawane jest za najlepsze w przypadku portretów. O wiele łatwiej uzyskać je jednak w studio niż w plenerze. Zdecydowanie niekorzystny efekt wywoła mocne, pełne światło, zwłaszcza jeżeli modelowi świeci prosto w twarz. To jednak , jakie światło powinniśmy zastosować w dużej mierze zależy od oczekiwanego przez nas efektu końcowego. Czasem bowiem nawet mocne światło może pomóc nam w wydobyciu z modela pewnych emocji. Edukacja w domu czy kurs fotografii? Czy konieczne jest ukończenie kursu fotografii by robić dobre portrety? Oczywiście istnieje wiele poradników o tematyce jaką jest fotografia portretowa. W sieci również znajdziemy wiele ciekawych wskazówek lub elektronicznych poradników, a nawet filmów instruktażowych mówiących o tym jak powinna wyglądać dobrze wykonana fotografia portretowa w zależności od okoliczności i oczekiwanego efektu. Dzięki nim z pewnością możemy poprawić w pewnym stopniu swój warsztat. Jednakże tak naprawdę wiedza teoretyczna na niewiele nam się zda, jeżeli nie będziemy potrafili odpowiednio wykorzystać jej w praktyce, zwłaszcza jeżeli są to dopiero nasze pierwsze kroki w tej dziedzinie. Dlatego też o wiele lepiej niż edukacja domowa sprawdza się kurs fotografii. Warszawa to jedna tych lokalizacji na mapie Polski, w której bez trudu znajdziesz kurs o najbardziej odpowiadającej Ci tematyce i terminie. Jednym z takich prestiżowych i cenionych spotkań warsztatowych jest

kurs fotografii w Warszawie realizowany przez Akademię Nikona.

Akademia Nikona – czyli jak poprawić swój warsztat? Kurs fotografii portretowej realizowany przez Akademię Nikona to jedne z najbardziej cenionych warsztatów, zarówno wśród mniej jak i bardziej doświadczonych fotografów. Umożliwia zdobycie konkretnej, merytorycznej wiedzy z tej trudnej dziedziny jaką jest fotografia portretowa i natychmiastowe wykorzystanie jej w praktyce po to, by nie uległa zapomnieniu. Skierowane są one do wszystkich osób, które są ciekawe ludzi i potrafią obsługiwać aparat i chciałyby się nauczyć wykonywać doskonałe portrety zarówno bliskim jak i osobom obcym. Ten kompleksowy kurs fotografii w Warszawie pozwala nie tylko pozyskać wiedzę na temat samej pracy z modelem czy odpowiedniego wykorzystania światła oraz tła, ale również poznać tricki mistrzów fotografii portretowej i najczęściej popełniane w tej dziedzinie błędy. To także ogromna dawka wiedzy teoretycznej i technicznej, z zakresu nie tylko historii fotografii portretowej, ale również organizacji doskonałej sesji czy sprzętu niezbędnego do jej zrealizowania. Dowiesz się m.in. o najbardziej odpowiednich modyfikatorach światła, lampach czy obiektywach.

Kurs ma charakter warsztatów, więc zdecydowaną większość stanowi część praktyczna, w trakcie której samodzielnie wykonujesz sesje zdjęciowe z modelami, a wykładowcy pokazują jak stworzyć najbardziej odpowiedni do pracy z modelem klimat i podpowiadają, jakie ujęcia sprawdzą się najlepiej. Potwierdzeniem udziału w warsztatach jest oczywiście odpowiedni dyplom.

