Frekwencja w Warszawie osiągnęła rekordowy poziom. Miasto dziękuje mieszkańcom i zapowiada darmowe atrakcje

Walka o to, by przy urnach stawić się w jak największej ilości trwała do samego końca. Z opublikowanych przez PKW informacji wynika, że w dniu wyborów do godziny 17:00 w Warszawie głosowało 54,86% uprawnionych, zaś w całym województwie mazowieckim 49,59%. Jednak finalnie frekwencja przekroczyła próg 70%. W sumie do urn poszło 77,07% uprawnionych do głosowania Warszawiaków. Najwięcej z nas głosowało na Wilanowie, najmniej na Pradze Północ - Bardzo się cieszę z aż tak wielkiej mobilizacji. Warszawiacy zdali sobie sprawę z wagi tych wyborów. Mam nadzieję, ze choć trochę do tego przyczyniły się apele samorządowców i argument, że te wybory maja również wpływ na przyszłość i kondycję demokracji lokalnej – mówił Onetowi Rafał Trzaskowski.

Podziękowaniem za wysoką frekwencje, zgodnie z obietnicami miał być weekend darmowych wydarzeń, w ramach którego mieszkańcy mogą wybrać się na spektakl teatralny, do domu kultury lub na zajęcia sportowe.

Oto wszystkie miejsca, gdzie możemy liczyć na bezpłatne atrakcje.