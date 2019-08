Frytki belgijskie, Warszawa. Kultowy lokal Okienko wśród najlepszych frytkarni w Europie

Frytki belgijskie, Warszawa. Kultowy warszawski lokal OKIENKO znalazł się w rankingu "The 50 Best Places For Fries In Europe" za rok 2019. Więcej w artykule poniżej.

Frytki belgijskie, Warszawa Kultowy lokal OKIENKO znalazł się w rankingu "The 50 Best Places For Fries In Europe". Warszawska miejscówka zajęła 30. miejsce na 50. możliwych. Najlepsze frytki w Europie serwuje belgijski Frites Atelier, który zajął pierwsze miejsce na liście. Pełen ranking znajduje się TUTAJ. Belgijskie frytki, churros z czekoladą, milkshakes... OKIENKO to pierwsza w Warszawie prawdziwa frytkarnia belgijska, gdzie można zjeść najprawdziwsze frytki belgijskie z całą kolorową gamą sosów domowej roboty. - Przygotowujemy je każdego dnia rano ze świeżych warzyw i ziół, dlatego codziennie mamy inny duży wybór smaków. Do tego robimy też frytki ze słodkich batatów, kręcimy śmietankowe lody i prawdziwe milkshake'i. Na deser podajemy chrupiące, hiszpańskie CHURROS z dobrą, ciepłą, prawdziwą belgijską czekoladą, bez żadnych palmowych dodatków. - mówią właściciele. I dodają, że frytki z OKIENKA są wegańskie, bo kucharze nie używają oleju palmowego, ani wołowego. Mozna je zjeść w dwóch miejscach w Warszawie - przy ul. Polnej 22 oraz Chmielnej 13. Zobaczcie też: Wegański mus ujędrniający biust i mydło o zapachu paczuli. Naturalne kosmetyki podbijają świat Wideo