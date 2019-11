Fundacja "Akogo?" budzi dorosłych. Rusza budowa nowej kliniki [ZDJĘCIA]

Targi Zero Waste. Bezodpadowe święto w Warszawie

Dziesiątki stoisk, wykłady, dyskusje, warsztaty dla dorosłych i dzieci na temat bezodpadowego, oszczędnego oraz ekologicznego stylu życia, pokazy filmów tematycznych, a do tego kolacja zero waste. To wszystko czeka 24 i 25 listopada na uczestników wydarzenia Targi Zero Waste. Dal...