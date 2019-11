Galeria Łomianki – centrum handlowe, które warto wybrać!

Nie chcemy skupiać się jednak na ofercie sklepów, która jest szeroka. Spis wszystkich z nich można znaleźć pod adresem https://galerialomianki.pl/sklepy/ - jeżeli zastanawiasz się, czy w Galerii znajdują się Twoje ulubione sklepy, jest to najlepsze miejsce, by to sprawdzić.

Obecnie dla wielu osób galerie handlowe to coś więcej, niż jedynie miejsca zakupów. To przestrzeń, gdzie spędzamy czas wolny, gdzie odpoczywamy i pracujemy, to również obiekty, gdzie odbywa się działalność lokalnej społeczności – i w każdym z tych aspektów wybija się właśnie Galeria Łomianki.

Jeżeli mowa o konkretach, w pierwszej kolejności trzeba wymienić Współdzielnię. To właśnie tutaj lokalna społeczność ma szanse na działanie – Współdzielnia jest przestrzenią, które centrum oddało w ręce mieszkańców. Mogą odbywać się tutaj warsztaty i szkolenia a ich uczestnicy mogą za darmo dzielić się posiadaną przez siebie wiedzą oraz umiejętnościami. Znajdziemy tutaj nie tylko wygodne krzesła, lecz również fortepian. Dodatkowo już na samym początku jej istnienia zaplanowano również punkt wymiany książek czy punkt adopcji roślin. I chociaż inicjatywy te wydają się dość proste, to nie było zaskoczeniem, że zostały niezwykle docenione przez lokalną społeczność.

Samo korzystanie ze Współdzielni jest oczywiście bezpłatne a więcej można dowiedzieć się o niej pod adresem https://galerialomianki.pl/sklepy/wspoldzielnia/.

Dla wielu równie istotnym miejscem stała się Współpracownia. To darmowy coworking, który jest idealnym rozwiązaniem dla studentów, osób pracujących zdalnie oraz freelancerów. W ich ręce oddane zostają nie tylko biurka czy wygodne krzesła, ale również biurowy sprzęt, dostęp do szybkiego internetu czy w końcu przestrzeń, gdzie mogą również odpocząć. To idealnie miejsce dla tych, którzy szukają wygodnego miejsca do nauki czy pracy, ponieważ nie chcą zmieniać swoich domów czy mieszkań w biura. Warto zaznaczyć, że standardowo coworkingi są płatne a wynajęcie w nim biurka w Warszawie to koszt kilkuset złotych, w tym przypadku naprawdę komfortowe warunki są dostępne zupełnie za darmo!

Liczne udogodnienia dla klientów

Na klientów Galerii czekają naprawdę liczne udogodnienia, które sprawią, że ich przebywanie w tym centrum handlowym będzie naprawdę bardzo komfortowe. Docenią to na pewno rodzice z dziećmi, na których czeka plac zabaw, sala zabaw Fiku-Miu, parking dla rodzin oraz kobiet w ciąży, sklepowe wózki z miejscem siedzącym dla dziecka oraz pokój rodzica i dziecka. Ten ostatni jest miejscem, w którym możemy nie tylko odpocząć w trakcie zakupów, lecz również w warunkach komfortowych przewinąć oraz nakarmić nasze dziecko.

Na wszystkich natomiast czekają ładowarki do telefonów, parking dla rowerów, samoobsługowe stacje naprawy rowerów, ksero czy Paczkomat, w którym łatwo odbierzemy oraz nadamy paczkę. Nie zapomniano nawet o stacji ładowania elektrycznych pojazdów! Widać więc, że w planach od początku komfort klientów stawiany był na pierwszym miejscu.

Czas na poradę specjalistki!

Nikogo nie dziwi fakt, że każdy z nas chce wyglądać ładnie, na co na pewno w dużej mierze przekłada się to, co na sobie nosimy. Jak to jednak wybrać? Co kupić? Co z czym zestawić, by otrzymać pożądany przez nas efekt? Dla niektórych wybór odpowiedniego ubrania jest naprawdę dużym wyzwaniem, nie każdy z nas musi bowiem znać się na modzie czy – tym bardziej – znać wszystkie najnowsze trendy. Na szczęście i w tym przypadku Galeria Łomianki przychodzi nam z pomocą, wraz z Gosią Marszałek, stylistką zatrudnioną w Galerii.

Możemy umówić się z nią na wspólne zakupy, dzięki czemu będziemy mieli przy sobie osobę, która zna się na modzie naprawdę znakomicie. Pomoże nam dobrać to, co do nas pasuje, uwypuklić nasze atuty, zakryć wady – sprawić, że będziemy codziennie wyglądać znacznie lepiej. Jeżeli potrzebujecie takiego wsparcie, nic prostszego – wszelkie szczegóły znajdziecie pod adresem https://galerialomianki.pl/zakupy-ze-stylistka/. Pod nim również można w łatwy i wygodny sposób zapisać się na wspólne zakupy.

Wydarzenia – wybierz coś dla siebie

Nie możemy nie wspomnieć o licznych wydarzeniach, które odbywają się na terenie Galerii. Spotkania z teatrzykiem, warsztaty ozdabiania domów jesienią, warsztaty językowe czy różnorodne kiermasze i targi. Dzieje się tutaj naprawdę wiele. Jeżeli chcecie poznać wszystkie obecnie planowane wydarzenia, nic prostszego – wystarczy odwiedzić adres https://galerialomianki.pl/wydarzenia/.

Na koniec pamiętajmy o promocjach – jest ich wiele i to przez cały rok. W końcu Galerie to przede wszystkim zakupy, dobrze więc wiedzieć gdzie obecnie możemy zaoszczędzić. Jeżeli chcecie poznać wszystkie obecne akcje promocyjne, kliknijcie tutaj – https://galerialomianki.pl/promocje/.

Tymczasem, zapraszamy Was do Galerii Łomianki – jesteśmy pewni, że to centrum handlowe przypadnie do gustu nawet najbardziej wymagającym mieszkańcom Warszawy i okolic!