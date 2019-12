Galeria Młociny partnerem Rajdu Barbórka 2019.

Przez najbliższe dni Galeria Młociny, jeden z partnerów kultowego, warszawskiego Rajdu Barbórki, zamieni się w prawdziwy raj dla wszystkich fanów motoryzacji. Już 5 grudnia o godzinie 19:00 w Hali Hutnik odbędzie się spotkanie z najpopularniejszymi kierowcami oraz pilotem wyścigów samochodowych i rajdowych w Polsce. Tego wieczoru zainteresowani będą mieli okazję spotkać się m. in. z najmłodszym rajdowym Mistrzem Polski - Mikołajem „Miko” Marczykiem oraz Szymonem Gospodarczykiem – jednym z czołowych, polskich pilotów rajdowych.

Chciałbym zaprosić wszystkich miłośników sportów motorowych do kibicowanie podczas 57. Rajdu Barbórka Warszawska 2019. Już 7 grudnia wraz z innymi zawodnikami damy z siebie wszystko, żeby pokazać Wam, jak szybko można jeździć samochodem rajdowym. Zanim jednak te największe emocje zapraszam Was serdecznie już w czwartek wieczorem do Galerii Młociny na spotkanie, podczas którego z chęcią podzielę się z Wami swoimi wrażeniami z minionego sezonu, a także opowiem o planach na nasze starty. Do zobaczenia! – mówi Mikołaj „Miko” Marczyk, rajdowy Mistrz Polski.

W Mikołajki, 6 grudnia, od godziny 20:00 na placu głównym przed Galerią Młociny będzie miała miejsce prezentacja samochodów i kierowców, którzy dzień później będą ścigać się na ulicy Karowej oraz odcinkach specjalnych. Tego samego dnia zainteresowani będą mogli obejrzeć oficjalne pomiary rajdowe samochodów, które odbędą się na parkingu bielańskiego centrum handlowego znajdującego się na poziomie -0,5. To niepowtarzalna okazja dla wszystkich fanów motoryzacji, by obejrzeć kulisy jednego z najpopularniejszych, warszawskich rajdów samochodowych.

