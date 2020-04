Galerie handlowe są zamknięte, ale sklepy internetowe oferują wiele zniżek. Gdzie znajdziemy promocje?

Abra Meble: W sklepie internetowym Abra Meble trwa promocja, otrzymacie 15% zniżki na wszystkie meble. Akcja rabatowa obowiązuje w sklepie online i potrwa do 7 kwietnia 2020. Allegro: Darmowe dostawy Allegro Smart dla wszystkich na miesiąc. Answear: Kod rabatowy 30% w Answear. Wystarczy w koszyku wpisać „48H”. Rabat obejmuje marki Tommy Hilfiger i Calvin Klein Jeans. Astratex: 25% zniżki i darmowa dostawa od ASTRATEX. Kod rabatowy: zostanwdomu25 BonPrix: -20% w BonPrix + darmowa dostawa! KOD: 2703. Rabat i darmowa dostawa obowiązują od min. 99 zł. CCC: Wiosenne zniżki do -50% w CCC. Oferta dotyczy wybranych produktów. Crocs: W sklepie internetowym Crocs trwa promocja, otrzymacie 20% zniżki na obuwie damskie, męskie i dziecięce. Aby skorzystać z promocji, należy w koszyku zakupów wpisać kod rabatowy: "WEEK20". Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 200 zł. Cropp: mid season sale do -50%

pixabay.com/ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE