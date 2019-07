Gaming i gameplay 🎮- najpopularniejsze filmiki na YouTubie z 30.07.2019

Gaming YouTube - TOP3 1.ROBLOX ŻYCIE - KTOŚ OKRADŁ NASZ DOM?! (Roblox Bloxburg Roleplay) | VITO I BELLA

Czym jest gaming YouTube?

Gaming YouTube to codziennie aktualizowana lista najpopularniejszych w Polsce filmików z kategorii gier. Gry komputerowe w ostatnich latach mocno się rozwinęły, granie w nie dostarcza rozrwyki wielu Polkom i Polakom. Ale nie tylko granie. Sporo osób spędza czas, podglądając, jak wyglądały rozgrywki innych graczy. Czasem, po to, by zobaczyć, ile w danej grze można osiągnąć, czasem, by pośmiać się z błędów bądź akcji, które można w mechanice danej gry wyreżyserować. W kategorii znajduje się także miejsce na recenzcje gier i ich trailery.

