Garażówka na Bazarze Różyckiego. To już ostatnia edycja kultowego wydarzenia. Co można było kupić?

Ostatnia garażówka na kultowym Różycu

Bazar z historią

Bazar to warszawska historia i tradycja. Utworzył go Julian Józef Różycki – farmaceuta, właściciel kilku aptek i inwestor. W 1882 roku na kilku działkach utworzył targowisko. Za oficjalną datę otwarcia bazaru uznaje się rok 1901. Wtedy to Różycki zdecydował o budowie siedmiometrowego błękitnego kiosku w kształcie syfonu, w którym umieścił punkt sprzedaży własnych wód gazowanych. Stał się on symbolem targowiska i jedną z praskich ikon. Został rozebrany na polecenie urzędników magistratu w 1935 r.