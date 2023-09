Garażówka na Mokotowie. Centrum Łowicka zmieniło się w raj dla poszukiwaczy skarbów. Oto rzeczy, które wyprzedawali warszawiacy

Ubrania, bibeloty, świeczniki, płyty, wazony, książki, zabawki... Te i wiele, wiele więcej innych rzeczy można było zdobyć na kolejnej weekendowej garażówce organizowanej w Warszawie. Wyprzedaż garażowa, podczas której warszawiacy pozbywali się prawdziwych skarbów za niewielkie pieniądze, odbyła się w Centrum Łowicka na Mokotowie.

Co dla jednych zbędnym balastem, dla innych poszukiwanym rarytasem. Przyjdź i sprzedaj co Ci zalega! Przyjdź i kup co Ci potrzeba! Zapraszamy na wyprzedaż garażową - zachęcali do odwiedzin organizatorzy.