Gdzie chcemy mieszkać w Warszawie? Najlepszą dzielnicą do życia wcale nie jest Śródmieście

Wiadomo, że przy zakupie mieszkania w Warszawie kierujemy się nie tylko naszymi potrzebami i marzeniami, ale przede wszystkim - ceną za metr kwadratowy. Ta dziś potrafi osiągać prawie dziesięć tysięcy złotych, dlatego wielu z kupców nieruchomości podejmuje decyzje o zakupie mieszkania na obrzeżach miasta.

Ale co stałoby się, jeśli każdy z nas miałby nieograniczoną ilość pieniędzy na zakup nieruchomości w Warszawie? Gdzie wówczas lokowalibyśmy nasze pieniądze? O to postanowił zapytać ekspert nieruchomości. W efekcie uzyskał ponad dwieście komentarzy, z których stworzył listę "dzielnic marzeń". Co istotne, w swoim zestawieniu podzielił Pragę na Saską Kępę i pozostały obszar dzielnicy. - Taki podział Pragi-Południe jest zasadny, ponieważ Saska Kępa mocno wyróżnia się na tle pozostałej części dzielnicy i jednocześnie zebrała sporo głosów - podkreśla Leszek Markiewicz, ekspert portalu NieruchomosciSzybko.pl.