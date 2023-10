Gdzie kręcono „Misia” w Warszawie? Kultowa „szafa prezesa” dalej w klubie Tęcza. Tak dziś wygląda to miejsce

Przypominamy tekst z września 2022 roku.

Film „Miś” wszedł do kanonu polskiego kina. Satyryczny obraz PRL-u, wypełniony żartami i kultowymi wręcz dialogami autorstwa dwóch Stanisławów: Tyma i Barei (chociażby „Nie mamy pańskiego płaszcza i co Pan nam zrobi”), stał się elementem potocznego języka. Większość scen „Misia” kręcona była w 1980 roku w Warszawie m. in. na tarasie widokowym Pałacu Kultury, lotnisku Warszawa-Okęcie czy przy Połczyńskiej na Woli, gdzie umieszczono trzeciego z tytułowych misiów.

Ale jedna scena mogła szczególnie zapaść w pamięć widzom. Mowa o Klubie Sportowym „Tęcza”, którego prezesem był główny bohater Ryszard Ochódzki (grany przez Stanisława Tyma). W gabinecie prezesa mieściła się ogromna szafa gdańska, w której ukryty był magnetofon. Pracownicy i sportowcy z klubu mogli wchodzić, włączać nagrywanie i opowiadać peany na cześć Ryszarda Ochódzkiego. Mistrzem kadzenia był Wacław Jarząbek, trener II klasy w Klubie Sportowym „Tęcza”. Kończył on nagranie słynnym „Łubu dubu, łubu dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu! Niech żyje nam!”.