W Lesznowoli powstaje nowa inwestycja RealCo – przytulne domy szeregowe, wolnostojące i bliźniaki, o powierzchni użytkowej od 110 do 120 m². Projekt zakłada 3 etapy budowy. Domy zostaną wyposażone w miejsca parkingowe i ekologiczne rozwiązania, tj. pompy ciepła i specjalne przyłącza do stacji fotowoltaicznych. Osiedle będzie doskonale skomunikowane ze stolicą – mieszkańcy dojadą do centrum samochodem, drogą ekspresową S7, lub pociągiem, z jednej z pobliskich stacji. W przypadku trasy S7 powstaje jednak problem podobny do Piaseczna. Droga wojewódzka 721 nie jest przystosowana do tak dużego ruchu jak musi przyjąć, a budowa jej nowego przebiegu zakończy się prawdopodobnie dopiero w 2026 roku. Dziś Lesznowola liczy sobie około 25 tysięcy mieszkańców i są to najczęściej domy jednorodzinne.

GDDKiA